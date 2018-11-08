Мэр Сочи прокомментировал аресты своего заместителя и руководителя департамента архитектуры

Глава Сочи Анатолий Пахомов 8 ноября прокомментировал аресты вице-мэра Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры Владимира Малова

«Я попробую сейчас дать вам ответ по поводу последних эпизодов, касаемо моего заместителя Ивана Бомбергера и главного архитектора Сочи Владимира Малова», — сказал Пахомов в интервью ТАСС.

По его словам, к Бомбергеру есть вопросы по поводу планов застройки северного склона Бытхи. Мэр пояснил, что этот участок застройщик приобрел не у администрации курорта, а у Росимущества. Это значит, что земля — федеральная.

Пахомов пояснил, что вице-мэр подписал разрешение на строительство в запрещенной зоне — рядом с линией электропередачи. Проект комплексной застройки был одобрен экспертизой и предусматривал перенос ЛЭП. Работы должны были выполнить за счет застройщика.

«При этом перенести ЛЭП можно, только получив разрешение на строительство и на его основании заключив договор с сетевиками. В данном случае никаких процессуальных отклонений допущено не было», — пояснил глава Сочи.

Главный архитектор города подписал ввод в эксплуатацию объекта, на котором были нарушения по технике безопасности, уточнил Пахомов.

«Но при этом почему-то умалчивается, что сделал он это на основании судебных актов, вступивших в законную силу и обязательных для исполнения», — отметил он.

Глава города добавил, что мэрия сотрудничает с прокуратурой и краевой администрацией в рамках расследования уголовных дел по самостроям.

«Мы показываем сегодняшними действиями, что при борьбе с коррупцией нет неприкасаемых, в том числе и среди чиновников. Тех, кто действительно виновен, на мой взгляд, наказать необходимо. Но нужно понимать, что власти тоже не всесильны. Нет чиновника, который не допускает ошибок», — сказал он.