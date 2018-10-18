Путин назвал массовое убийство в Керчи результатом глобализации

Президент РФ Владимир Путин связал нападение на колледж в Керчи с воздействием интернета и глобализации

«Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, интернете мы видим, что целые сообщества созданы», — сказал Путин во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Президент назвал стрельбу явлением, которое возникло в США. По его словам, молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя лже-героев.

«Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — цитирует Путина Русская служба Би-би-си.