Путин назвал массовое убийство в Керчи результатом глобализации
Президент РФ Владимир Путин связал нападение на колледж в Керчи с воздействием интернета и глобализации
«Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, интернете мы видим, что целые сообщества созданы», — сказал Путин во время выступления в дискуссионном клубе «Валдай».
Президент назвал стрельбу явлением, которое возникло в США. По его словам, молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя лже-героев.
«Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом, плохо реагируем на изменяющиеся условия. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — цитирует Путина Русская служба Би-би-си.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремели взрывы и была стрельба. Следственный комитет установил, что в людей стрелял 18-летний студент учебного заведения, который после покончил с собой.
По последним данным, погиб 21 человек. Список имен можно посмотреть здесь. Среди погибших был житель Краснодарского края.
В связи с трагедией в Крыму объявили трехдневный траур. Похороны погибших пройдут 19 октября.
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