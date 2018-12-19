Суд отменил постановление об аресте адвоката Беньяша, по которому он провел в спецприемнике 14 суток
Краснодарский краевой суд отменил постановление об аресте на 14 суток за неповиновение полиции сочинского адвоката Михаила Беньяша
Отменено постановление районного судьи с прекращением производства по делу по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В сентябре Беньяш по этому постановлению был признан виновным и отбыл 14 суток административного ареста.
«14.12.2018 постановление отменено полностью с прекращением производства по делу», — говорится на сайте краевого суда.
Отменить это наказание суд просила прокуратура. «Свободные медиа» пишут, что тогда ведомство сослалось на п. 7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, согласно которому не может быть возбуждено административное дело по тому же факту, что и уголовное: при наличии возбужденного в отношении Беньяша дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти) наказание по статье 19.3 КоАП должно быть отменено.
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При этом ни самого Беньяша, ни его защитников не извещали о заседании в Краснодарском краевом суде. По мнению адвоката, это было сделано специально, чтобы суд не мог учесть позицию стороны защиты, пишет «Медиазона».
Сам Беньяш сейчас знакомится с материалами указанного уголовного дела. По его словам, следователь хочет до конца года передать материалы в прокуратуру, чтобы в январе-феврале суд начал рассматривать его по существу.
Он также прокомментировал отмену постановления.
«Это, конечно, очень важное событие, но я не уверен, что его стоит воспринимать как благоприятное. Надо читать решение, что там написано. Если там прекращение обусловлено тем, что уголовное деяние поглощает административное, то в этом нет ничего позитивного. Обвинение лишь формирует искусственно таким образом еще одно доказательство по делу, это плохо», — сказал Беньяш.
Как сообщали Юга.ру, отношении Беньяша расследовали два уголовных дела. Первое дело по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи» и продолжал нарушать порядок в холле. Это дело прекратили в декабре в связи с отсутствием состава преступления.
Второе дело — о применении насилия к полицейскому — завели за то, что при задержании на акции против пенсионной реформы в сентябре Беньяш якобы укусил за руку одного полицейского и ударил локтем по лицу другого. Сам он заявил, что его избили.
23 октября Краснодарский краевой суд отпустил Беньяша из‑под стражи под залог в 600 тыс. рублей, который внесла Адвокатская палата Краснодарского края.
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