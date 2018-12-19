Суд отменил постановление об аресте адвоката Беньяша, по которому он провел в спецприемнике 14 суток

Краснодарский краевой суд отменил постановление об аресте на 14 суток за неповиновение полиции сочинского адвоката Михаила Беньяша

Отменено постановление районного судьи с прекращением производства по делу по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В сентябре Беньяш по этому постановлению был признан виновным и отбыл 14 суток административного ареста. «14.12.2018 постановление отменено полностью с прекращением производства по делу», — говорится на сайте краевого суда. Отменить это наказание суд просила прокуратура. «Свободные медиа» пишут, что тогда ведомство сослалось на п. 7 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, согласно которому не может быть возбуждено административное дело по тому же факту, что и уголовное: при наличии возбужденного в отношении Беньяша дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти) наказание по статье 19.3 КоАП должно быть отменено.

При этом ни самого Беньяша, ни его защитников не извещали о заседании в Краснодарском краевом суде. По мнению адвоката, это было сделано специально, чтобы суд не мог учесть позицию стороны защиты, пишет «Медиазона». Сам Беньяш сейчас знакомится с материалами указанного уголовного дела. По его словам, следователь хочет до конца года передать материалы в прокуратуру, чтобы в январе-феврале суд начал рассматривать его по существу. Он также прокомментировал отмену постановления. «Это, конечно, очень важное событие, но я не уверен, что его стоит воспринимать как благоприятное. Надо читать решение, что там написано. Если там прекращение обусловлено тем, что уголовное деяние поглощает административное, то в этом нет ничего позитивного. Обвинение лишь формирует искусственно таким образом еще одно доказательство по делу, это плохо», — сказал Беньяш.