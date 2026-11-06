Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа реконструкции М-4 «Дон» на пути к Геленджику

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Трассу М-4 «Дон» между Джубгой и Геленджиком расширят до четырех полос и пустят в обход Бжида

5 ноября пресс-служба «Автодора» сообщила, что Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на первые три этапа реконструкции трассы М-4 «Дон». Одобренные участки расположены в Туапсинском районе и в Геленджике (1441–1449 км, 1460–1465 км и 1478–1484,5 км).

Весь проект с 1441-го по 1503-й км разбили на шесть этапов на протяжении около 60 км:

  • расширение до четырех полос — 24 км существующего полотна;
  • новое строительство — 33,9 км двухполосных обходов населенных пунктов.

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На первых трех этапах проезжую часть расширят с двух до четырех полос, а также построят двухполосный обход села Бжид длиной 2,8 км. Для снижения нагрузки на местную сеть и ликвидации пробок в курортный сезон дорожную ось сместят в сторону обочины, сохранив часть действующего полотна, а радиусы поворотов увеличат до нормативных 600 метров.

Ключевым объектом станет новая 212-метровая эстакада на обходе Бжида с высотой опор до 30 метров. Проект также включает строительство и расширение мостовых переходов и берегоукрепление.

Как писали Юга.ру, к аэропорту Краснодара построят три дороги. Один из участков будет платным.

Автомобили Благоустройство Геленджик Дороги Инфраструктура Туапсинский район

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Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа реконструкции М-4 «Дон» на пути к Геленджику

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