Глава ТО «Премьера» Татьяна Гатова оказалась под следствием

В Краснодаре в отношении главы творческого объединения «Премьера» Татьяны Гатовой возбудили уголовное дело

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что Гатову заподозрили в превышении должностных полномочий. О подробностях уголовного дела не сообщается.

Кто такая Татьяна Гатова?

Гатова — генеральный директор и художественный руководитель ТО «Премьера им. Л.Г. Гатова», заслуженная артистка России. Она возглавила творческое объединение в 2007 году после смерти супруга Леонарда Гатова, именем которого названа «Премьера». Он основал ТО в 2002 году и стал его первым директором.