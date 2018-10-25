Глава ТО «Премьера» Татьяна Гатова оказалась под следствием

Краснодарский край

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В Краснодаре в отношении главы творческого объединения «Премьера» Татьяны Гатовой возбудили уголовное дело

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Юга.ру, что Гатову заподозрили в превышении должностных полномочий. О подробностях уголовного дела не сообщается.

Кто такая Татьяна Гатова?

Гатова — генеральный директор и художественный руководитель ТО «Премьера им. Л.Г. Гатова», заслуженная артистка России. Она возглавила творческое объединение в 2007 году после смерти супруга Леонарда Гатова, именем которого названа «Премьера». Он основал ТО в 2002 году и стал его первым директором.

В состав ТО «Премьера» входят: театр балета, джаз-оркестр, Музыкальный театр, Молодежный театр, Новый театр кукол, духовой оркестр, симфонический оркестр и другие творческие коллективы.

Искусство Краснодар
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