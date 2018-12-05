Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО
Тверской районный суд Москвы 5 декабря удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Спортсменам продлили арест до 8 февраля 2019 года, пишет RT. Также в следственном изоляторе останутся брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.
О том, как проходило судебное заседание над футболистами, можно прочитать здесь.
⚡⚡⚡ Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля 2019 года pic.twitter.com/b8RBmdrnqi— Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 5, 2018
Как писали Юга.ру, 11 октября суд арестовал на два месяца хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Их обвинили в побоях и хулиганстве.
По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала. В начале ноября срок следствия продлили до февраля 2019 года.
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