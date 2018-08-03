В Сочи мальчика, упавшего в ливневку, нашли мертвым в море

Краснодарский край

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Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в районе поселка Лазаревского

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел днем 3 августа. Очевидцы рассказали, что ребенок упал в ручей, затем его унесло в море.

Выяснилось, что мальчик упал в ливневую канализацию.

«По предварительным данным, малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Спустя некоторое время спасатели обнаружили мальчика без признаков жизни в море», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и причины смерти ребенка. После проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщали Юга.ру, в середине июля похожий случай произошел в Туапсе. Во время дождя 43-летний местный житель переходил дорогу с сыном на руках. Мужчина поскользнулся и выронил мальчика, ребенок упал в водосток. Когда его нашли и достали из воды, он не подавал признаков жизни.

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