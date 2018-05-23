Старший помощник главы СК встретится с жителями Псебая

Старший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров 24 мая приедет в поселок Псебай, где произошло жестокое убийство многодетной матери

Встреча состоится в 12:00 по адресу: Красный переулок, 8, ДК «Юбилейный». Комиссаров пообщается с людьми, выслушает всю информацию, которую граждане считают необходимым сообщить как по фактическим обстоятельствам, так и по предпосылкам к преступлению. Всем сведениям, вызвавшим тревогу и обеспокоенность местных жителей, обязательно будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовного дела.

«Если у жителей поселка имеются вопросы, не касающиеся данного уголовного дела, но входящие в компетенцию Следственного комитета, будет оперативно решен вопрос о проведении в ближайшее время личных приемов граждан как руководителями следственного управления СК России по Краснодарскому краю, так и при необходимости представителями центрального аппарата Следственного комитета России», — сообщает пресс-служба СК РФ.