«Ваша честь, десять адвокатов считают вас необъективным». Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?

В конце сентября Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша, подозреваемого в применении насилия к полицейскому. До этого Беньяша арестовали на 14 суток за неповиновение полиции. 22 октября пройдет судебное заседание по апелляционным жалобам на двухмесячное заключение Михаила Беньяша в СИЗО. Портал Юга.ру кратко рассказывает о связанных с задержанием и судом странностях, на которые указывает сторона защиты (более десяти адвокатов).

Задержание Днем 9 сентября Михаил Беньяш шел по улице Красной вместе с Ириной Бархатовой, заключившей с ним соглашение о юридической помощи. Рядом с ними остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин в штатском и насильно посадили Беньяша и Бархатову в салон. Согласно протоколу, в 14:00 он был доставлен в отделение. В 16:40 к отделению, в котором находился Беньяш, прибыл его адвокат Алексей Аванесян. Его не допускали к подзащитному в течение нескольких часов. В это время следователь опрашивал Беньяша в отделении и принял дело в производство. Лишь в 20:30 адвокату Аванесяну удалось прорваться к подзащитному. На лице и теле Беньяша были синяки и повреждения. Два административных обвинения 7 сентября было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 статьи 20.2. Беньяша обвиняли в организации несанкционированного митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Что не так? — Беньяш не являлся организатором митинга 9 сентября против пенсионной реформы;

— статья 28.7 (Административное расследование) не предусматривает проведения административных расследований по статье 20.2;

— в качестве подтверждения наличия события административного правонарушения и законности возбуждения административного производства в материалах предоставлен пост Беньяша от 9 сентября (т.е. написанный через два дня после вынесения постановления, которое на него ссылается). 9 сентября против Беньяша завели дело по ч. 1 статьи 19.3. Его обвиняли в неповиновении законным распоряжениям сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Что не так? — по сути, Беньяша обвиняли в том, что он якобы сам себя избивал на парковке УМВД — «стал наносить себе телесные повреждения по разным частям лица и на законные требования прекратить отвечал отказом»;

— единственным доказательством послужили два рапорта полицейских, которые задержали Беньяша. Иных доказательств в деле нет;

— сотрудники полиции не охраняли общественный порядок, а выполняли иные задачи (доставка Беньяша в отделение), что указано ими в рапортах;

— парковка УМВД не является общественным местом, т.е. ни охранять общественный порядок, ни обеспечивать общественную безопасность сотрудники полиции там не могли.

Михаил Беньяш вечером после задержания

10 сентября, суд по ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ Что не так? — заседание началось с опозданием на семь часов;

— три судьи отказались рассматривать дело;

— у секретаря суда наблюдались признаки алкогольного опьянения, она пререкалась с защитниками и вступала в диалог, не относящийся к сути процесса;

— заседание де-факто было закрытым, секретарь суда не пустила в зал заседания пришедших на суд людей. Итог: Беньяш привлечен к наказанию в виде 40 часов исправительных работ. 10 сентября, суд по ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ Что не так? — сторона защиты заявила отвод судье, т.к. он до этого рассматривал обвинение по статье 20.2, которая является взаимосвязанной, и судья не мог быть не заинтересован в решении этого дела;

— у секретаря суда наблюдались признаки алкогольного опьянения;

— на суде отсутствовали полицейские, задержавшие Беньяша, обвинения которых являлись единственными доказательствами в деле;

— суд отказался допросить свидетеля, который присутствовал при задержании Беньяша;

— суд отказался приобщить к делу видеоматериалы, фиксирующие задержание Беньяша, а также запросить видео с камер автомобилей, стоявших на парковке, и из здания УВД. Итог: Беньяш привлечен к наказанию в виде 14 суток административного ареста.

25, 26 и 27 сентября. Суды по апелляциям на ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ Что не так? — судья заявил, что в материалах дела имеется ходатайство Беньяша, в котором он просит рассматривать апелляцию без него. Позднее выяснилось, что Беньяш, наоборот, просил рассматривать апелляцию с ним;

— несмотря на ходатайство Беньяша, суды проходили без его присутствия;

— были отклонены ходатайства об отводе судьи, которые поддержали все десять адвокатов защиты;

— судья отклонил ходатайства об истребовании видеоматериалов с камер видеонаблюдения;

— судья отклонил ходатайства о приобщении к делу видео задержания Беньяша и Бархатовой;

— судья отклонил ходатайство защиты о вызове свидетелей. Адвокат: Вы отказываете во всех ходатайствах. Я считаю, что решение, которое вы вынесете, не может быть объективным. Я прошу вас отвести себя от рассмотрения дела. Ваша честь, десять адвокатов считают вас необъективным. Судья: Коротко, пожалуйста.

Адвокат: Коротко не могу, меня учили доносить суду мою позицию.

Судья: Не надо. Коротко. Адвокат: Я хочу заявить ходатайство.

Судья: Стадия ходатайств прошла.

Адвокат: Почему?

Судья: Потому. Итог: постановление суда оставлено без изменений.

27 сентября, 1 октября, 5 октября, 10 октября. Суды по апелляциям на ч. 2 статьи 20.2 КоАП РФ Что не так? — сторона защиты заявила отвод судье, т.к. он до этого рассматривал обвинение по апелляции на ч. 1 статьи 19.3, которая является взаимосвязанной, и судья не мог быть не заинтересован в решении этого дела;

— суд отклонил ходатайство о приобщении к делу диска с видеозаписями, на которых видно, как Беньяша и Бархатову задерживают сотрудники полиции в штатском;

— суд отклонил ходатайство о допросе свидетеля Бархатовой и сотрудников полиции, осуществлявших задержание Беньяша;

— суд отклонил ходатайство об исследовании доказательств. Итог: постановление суда оставлено без изменений.

Повторное задержание и два уголовных дела 23 сентября — в день, когда Беньяш вышел из спецприемника после 14 дней ареста, его снова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, Беньяш в машине нанес повреждения полицейским, которые его задержали: «Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому». Что не так? — дело заведено в день выхода Беньяша из-под ареста;

— Беньяша уже судили по ч. 1 статьи 19.3, административное дело должно было поглощаться уголовным;

— обвинение основано на показаниях полицейских, задержавших Беньяша;

— в машине Беньяш был в наручниках;

— судебная экспертиза показала, что вред здоровью полицейских не причинен. Позже стало известно, что против Беньяша было заведено еще одно уголовное дело — по ч. 1 статьи 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия). Что не так? — дело заведено в день выхода Беньяша из-под ареста, а события, отраженные в деле, происходили больше трех месяцев назад — 6 мая 2018 года;

— по сути, Беньяша обвиняют в том, что он как адвокат явился на рассмотрение дела подзащитного в суд — «проник в зал заседания». Беньяша отстранили от участия в одном административном деле, а через некоторое время полицейские не дали Беньяшу попасть на рассмотрение другого административного дела, от которого его не могли отстранить, т.к. заседание еще не началось.

Михаил Беньяш (сидит) и некоторые из его адвокатов