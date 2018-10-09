ФК «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» 9 октября сделал очередное заявление по поводу инцидента с участием полузащитника команды Павла Мамаева

В сообщении на сайте «быков» говорится, что «Краснодар» впервые столкнулся с ситуацией, когда ведется уголовное расследование дела, связанного с футболистом клуба.

«То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — говорится в тексте заявления.

В отношении Мамаева применят все возможные санкции, указанные в контракте и наложат на него максимальный штраф, а также хавбека отстранят от тренировок с основной командой. В клубе отметили, что «к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок».

Кроме того, в «Краснодаре» заявили о намерении разорвать контракт с Мамаевым.

«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — заключили в клубе.