ФК «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» 9 октября сделал очередное заявление по поводу инцидента с участием полузащитника команды Павла Мамаева
В сообщении на сайте «быков» говорится, что «Краснодар» впервые столкнулся с ситуацией, когда ведется уголовное расследование дела, связанного с футболистом клуба.
«То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — говорится в тексте заявления.
В отношении Мамаева применят все возможные санкции, указанные в контракте и наложат на него максимальный штраф, а также хавбека отстранят от тренировок с основной командой. В клубе отметили, что «к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок».
Кроме того, в «Краснодаре» заявили о намерении разорвать контракт с Мамаевым.
«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — заключили в клубе.
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Как сообщали Юга.ру, накануне утром форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками потасовки в столичном кафе. Инцидент попал на видео.
В драке пострадали два сотрудника Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о побоях.
Накануне вечером ФК «Кракснодар» опубликовал официальное заявление, в котором сообщается, что правоохранительные органы расследуют обстоятельства драки в столичном кафе.
«Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — заявили в клубе и отметили, что осуждают любые формы насилия.
8 октября стало известно, что Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя ведущей Первого канала. Произошедшее попало на запись камер видеонаблюдения. По этому факту также завели дело.
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