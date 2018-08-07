В Татарстане похоронили мальчика, утонувшего в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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В Татарстане в деревне Старое Ильдеряково 6 августа состоялись похороны семилетнего мальчика, погибшего 3 августа в Сочи

На похороны ребенка пришли почти все жители деревни. Соседи и родственники погибшего рассказали, что родители не винят бабушку в произошедшем и считают это трагической случайностью. Также родные предполагают, что мальчик мог прыгнуть в ливневый канал из любопытства.

На днях тело погибшего привезли в Нижнекамск отец и бабушка. Его отпевали во всех церквях города. Об этом сообщает местное издание «Аксубаево».

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Как сообщали Юга.ру, 3 августа в Лазаревском районе Сочи мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской. Его пыталась спасти бабушка: она прыгнула в воду и попыталась достать ребенка, но его унесло течением. Позже тело мальчика нашли в море. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

Позже стало известно, что ливневку, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит. 

В администрации Сочи заявили, что ливневые канавы на этой улице проложили в начале 60-х годов и решетка на ливневый коллектор не предусмотрена конструкцией. В мэрии подчеркнули, что бабушка, которая жила с внуком в гостинице напротив места трагедии, знала о том, что на улице есть канава, штормовые предупреждения о ливнях и грозах распространяли за несколько суток. Закрывать канавы решетками, по мнению мэрии, небезопасно, потому что их может сорвать во время дождей.

Дети Сочи
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