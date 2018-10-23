Залог за Беньяша внесет Адвокатская палата Краснодарского края

Защита сочинского адвоката Михаила Беньяша, которого отпустили из-под стражи 23 октября, рассказала о своих дальнейших действиях

Адвокат Александр Попков сообщил журналисту портала Юга.ру, что действия защиты будут зависеть от позиции Беньяша.

«Он выйдет [из СИЗО], и коммуникация с ним будет более доступна. Естественно, это мера пресечения, следствие будет продолжаться, но наш коллега не будет за решеткой, и защищаться будет проще. Внесение залога накладывает ограничения и ответственность на адвокатскую корпорацию, которая поручилась за Михаила этими деньгами. Это серьезный выбор, и это беспрецедентно», — сказал Попков.

Он подчеркнул, что не знает таких историй в современной российской адвокатуре, когда адвокатская палата внесла бы такой большой залог за своего члена.

«Мы видим, что суд поверил адвокатуре. Его обвиняют в преступлении, преступлении против полиции. У нас улучшились шансы бороться за его невиновность», — сказал адвокат.

Позже еще один адвокат Беньяша, Алексей Аванесян, написал у себя в фейсбуке, что 500 тыс. рублей залога внесет Адвокатская палата Краснодарского края, еще 100 тыс. рублей — деньги защитника.