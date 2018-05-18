Задержан второй подозреваемый в убийстве женщины в Псебае

В поселке Псебай Мостовского района Кубани задержали второго подозреваемого в убийстве 40-летней местной жительницы

Об этом сообщил представитель СКР по Краснодарскому краю на сходе местных жителей и подтвердила пресс-служба ведомства. Возраст задержанного и обстоятельства задержания не сообщаются.

Как сообщали Юга.ру, убийство женщины произошло вечером 13 мая, когда она возвращалась из кафе. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего подростка, который сознался в содеянном. Он рассказал, что провожал женщину, оба они были пьяны. Началась ссора, в ходе которой он ударил знакомую камнем по голове, после чего задушил, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело.

Так как повреждений на теле женщины было значительно больше тех, что описывал задержанный, следствие назначило судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. А после распространившейся в соцсетях информации о том, что действовала якобы банда подростков, СКР обратился к очевидцам происшествия с просьбой обратиться в следственные органы.