Вице-мэр Сочи, его предшественник и несколько их сообщников арестованы по обвинению в коррупции

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и еще ряда бывших и нынешних чиновников администрации курорта. Они обвиняются по делу о взятке

Юрина заключили под стражу на два месяца — до 15 декабря. По аналогичному обвинению до середины декабря арестованы замдиректора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков, который до августа был вице-мэром курорта, замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Александр Иванов, бывший замначальника правового управления мэрии, а ныне гендиректор ООО «Легис Империум» Андрей Левентюк, адвокаты Александр Литвинов и Николай Гребенюк, а также предполагаемый взяткодатель — учредитель строительной компании «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов.

Всем семерым предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), передает «Интерфакс».

В суде стороны не раскрыли сути обвинения. Однако из судебного заседания стало понятно, что Юрину вменяется получение в 2010-2014 годах в качестве взяток двух квартир за выдачу разрешения на строительство в Сочи. Сам он заявил, что не имеет отношения к указанным квартирам.

«РБК Краснодар» пишет, что согласно постановлению о возбуждении дела, взятки были получены за выдачу в 2015–2016 годы компании «Мануфактура-Юг» разрешений на возведение дома на улице Пирогова и жилого комплекса «Марина парк» на улице Черноморской. Изначально ООО «Мануфактура-Юг» владела Елена Иванова — супруга замначальника департамента экономики мэрии Сочи Иванова. В 2015 году совладельцем компании стал адвокат Алексей Литвинов. С апреля 2016 года 100% компании принадлежат Игорю Строганову. Он также является гендиректором компании «Интересинфо», которой владеет Роман Строганов.

По данным следствия, «организованную группу с целью систематического получения Рыковым через посредников взяток в особо крупном размере от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере строительства» в 2010 году создали сам Рыков и адвокат Литвинов.

В августе 2013 года Литвинов якобы склонил И. Строганова к даче через посредника взятки Рыкову в размере 50 млн рублей за выдачу разрешения на строительство дома на Пирогова. В октябре 2015 года распоряжение о возведении дома было подписано. А за разрешение на строительство ЖК «Марина парк» в 2015 году от Строганова потребовали 100 млн рублей. 55 миллионов он передал наличными, также Рыков получил право собственности на две квартиры в этом ЖК стоимостью около 40 млн рублей.