Снег в горах и минусовая температура. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
Синоптики сообщили прогноз погоды на 7 и 8 ноября на Кубани
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 7 и 8 ноября в Краснодаре и крае.
В городе будет облачно, возможен дождь и ливень с порывами ветра до 9 м/с. Температура днем составит 4–8 °C, ночью прогнозируется похолодание до 1 °C.
В крае также будет облачно. Ожидается дождь, в отдельных районах — мокрый снег. В предгорных районах возможно налипание снега на провода и деревья. Температура воздуха днем будет до 6 °C, ночью — до 1 °C.
В горах прогнозируется снег. Днем ожидается 0 °C, а ночью сильно похолодает — до −5 °C. На Черноморском побережье будет дождь, местами ливень с грозой. Порывы ветра до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут 11 °C, ночью — 6 °C. На Азовском побережье ожидается до 8 °C днем и до 3 °C ночью.
Как писали Юга.ру, 6 ноября на плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег.