Снег в горах и минусовая температура. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
    © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com

Синоптики сообщили прогноз погоды на 7 и 8 ноября на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 7 и 8 ноября в Краснодаре и крае. 

В городе будет облачно, возможен дождь и ливень с порывами ветра до 9 м/с. Температура днем составит 4–8 °C, ночью прогнозируется похолодание до 1 °C.

В крае также будет облачно. Ожидается дождь, в отдельных районах — мокрый снег. В предгорных районах возможно налипание снега на провода и деревья. Температура воздуха днем будет до 6 °C, ночью — до 1 °C.

Читайте также:

В горах прогнозируется снег. Днем ожидается 0 °C, а ночью сильно похолодает — до −5 °C. На Черноморском побережье будет дождь, местами ливень с грозой. Порывы ветра до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут 11 °C, ночью — 6 °C. На Азовском побережье ожидается до 8 °C днем и до 3 °C ночью. 

Как писали Юга.ру, 6 ноября на плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег.

Азовское море Город Краснодар Погода Черное море

Новости

Спортсмены из Краснодарского края завоевали золото на чемпионате мира по прыжкам на батуте
Снег в горах и минусовая температура. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
Экс-глава МЧС Кубани получил 6,5 лет колонии за поддельные документы
Чемпионат по варке кофе, лекции и фотовыставка. В Краснодаре проходит фестиваль «Песок»
В Дагестане чиновников и айтишников осудили за накрутку голосования через «Госуслуги»
Главгосэкспертиза одобрила первые три этапа реконструкции М-4 «Дон» на пути к Геленджику

Лента новостей

Пеннивайз у мэрии
Сегодня, 16:40
Пеннивайз у мэрии
Как Краснодар стал столицей Хэллоуина
Плюшевый сюрприз
Сегодня, 14:55 Реклама
Плюшевый сюрприз
Йокими вернулись в «Пятёрочку» в зимнем стиле и с розыгрышем смартфонов
В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля
Вчера, 15:31
В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля

Реклама на сайте