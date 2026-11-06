Снег в горах и минусовая температура. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?

Синоптики сообщили прогноз погоды на 7 и 8 ноября на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 7 и 8 ноября в Краснодаре и крае.

В городе будет облачно, возможен дождь и ливень с порывами ветра до 9 м/с. Температура днем составит 4–8 °C, ночью прогнозируется похолодание до 1 °C.

В крае также будет облачно. Ожидается дождь, в отдельных районах — мокрый снег. В предгорных районах возможно налипание снега на провода и деревья. Температура воздуха днем будет до 6 °C, ночью — до 1 °C.