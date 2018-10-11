В Сочи следователи нашли виноватого в гибели мальчика в ливневой канализации

Следственный комитет предъявил обвинение в деле о гибели семилетнего мальчика, упавшего в ливневку в Сочи

По данным следствия, владелец гостиницы, где отдыхал мальчик, в нарушении строительных требований поставил перед гостевым домом бетонную плиту, чтобы было удобнее входить в дом. Плита лежала над ливневкой, у нее не было перил или ограждения, также хозяин гостиницы не сделал решетки с прозорами в оголовке канавы.

«При этом в силу имеющегося специального образования мужчина знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил», — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.

В августе 2018 года семилетнего мальчика, который шел к гостинице, сбило потоком воды. Он упал в открытую ливневую канализацию с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Поток затащил ребенка под бетонную площадку и унес в море.

Мужчина согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Расследование уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности) продолжается.