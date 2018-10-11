В Сочи следователи нашли виноватого в гибели мальчика в ливневой канализации
Следственный комитет предъявил обвинение в деле о гибели семилетнего мальчика, упавшего в ливневку в Сочи
По данным следствия, владелец гостиницы, где отдыхал мальчик, в нарушении строительных требований поставил перед гостевым домом бетонную плиту, чтобы было удобнее входить в дом. Плита лежала над ливневкой, у нее не было перил или ограждения, также хозяин гостиницы не сделал решетки с прозорами в оголовке канавы.
«При этом в силу имеющегося специального образования мужчина знал, что им не обеспечено выполнение требований свода нормативов и правил», — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.
В августе 2018 года семилетнего мальчика, который шел к гостинице, сбило потоком воды. Он упал в открытую ливневую канализацию с дождевой водой, которая проходила вдоль улицы. Поток затащил ребенка под бетонную площадку и унес в море.
Мужчина согласился с предъявленным обвинением и признал вину. Расследование уголовного дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности) продолжается.
Как сообщали Юга.ру, упавшего в канаву мальчика безуспешно пыталась спасти бабушка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже прокуратура установила, что хозяин гостиницы самостоятельно переделал ливневку, где утонул мальчик.
Владелец расположенной рядом с местом трагедии гостиницы «Санта-Барбара» открестился от причастности к гибели мальчика, но позже признал вину.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.