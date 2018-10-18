Атаман Кубанского казачьего войска назвал причиной массового убийства в Керчи интернет

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 18 октября на Кирилло-Мефодиевских чтениях связал трагедию в Керчи с негативным влиянием интернета

По словам Долуды, почти во всех школах, корпусах и казачьих обществах священнослужители, которые окормляют организации, получили благословение. Лучше священника никто не объяснит ту или иную тему по основам православной культуры, подчеркнул атаман.

Он отметил, что благодаря хорошему священнику в учебном заведении можно получить «тех детей, которые нужны для общества, края и страны». «Мы оттянем этих детей от очередного учителя, которого я называю интернет. Это страшный, жуткий учитель, особенно в тех семьях, где родители на работе целыми днями, а ребенок предоставлен самому себе 11 лет обучения», — сказал Долуда.

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По словам атамана, дети ищут в компьютере «гадость, пошлость и жестокость». В пример он привел трагедию в Керчи, которая произошла 17 октября. Напомним, в Керченском политехническом колледже прогремели взрывы и стрельба. В людей стрелял 18-летний студент заведения, который после покончил с собой.

«Вы посмотрите, он же не вылезал из компьютера. Это известно! — прокомментировал Долуда. — У него игры были одни войнушки, убийства, расстрел. Он этим занимался с 14 лет. Каким-то образом эта гадость, зараза повлияла на сознание молодого человека — неокрепшего, с шатающимся характером, одинокого, замкнутого. Кстати, молодой человек еще в детстве кошек подвешивал. Человек был жестоким еще в детстве, добавил учитель-интернет».

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По его словам, организаторы молодежного казачьего движения подразумевали оттянуть детей от «всей гадости» и направить их на общественно полезный труд. «Нас могут критиковать, но были же пионерские, комсомольские организации, ничего плохого в этом нет. Там была идеология, и мы хотим казачью идеологию внести в умы и разумы детей, которые обучаются в системе казачьего образования», — закончил Долуда.

Кирилло-Мефодиевские чтения — ежегодное мероприятие, которое проходит на Кубани в 24-й раз. В этом году участники и гости встречи обсуждали духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие казачества в крае и влияние СМИ на казачью культуру.

На Кирилло-Мефодиевских чтениях в 2017 году краснодарский священник обвинил Google в расколе российского общества перед президентскими выборами.

Как сообщали Юга.ру, 27 сентября 2017 года в Краснодаре состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи, в котором приняли участие около 1 тыс. учеников казачьих классов и казачьих кадетских корпусов со всего региона. Итогом съезда стало подписание протокола о создании регионального общественного движения «Союз казачьей молодежи Кубани».