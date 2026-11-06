Пеннивайз у мэрии. Как Краснодар стал столицей Хэллоуина

В ночь на 1 ноября соцсети заполнили видео с краснодарской улицы Красной, где толпы людей в гриме танцевали и фотографировались у мэрии. Полиция в эти дни проводила рейды, а политики спорили, кто виноват — западные соцсети, жадный бизнес или власть, которой нечего предложить молодежи. Мэрия и губернатор о празднике публично не высказывались. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, как Краснодар отметил праздник, с которым на Кубани борются уже много лет. «Сотни ведьм, вампиров, зомби» Видео с Красной начали расходиться еще вечером 31 октября, а к утру краевая столица стала звездой соцсетей. «Краснодар превратился в столицу Хэллоуина в России», — гласил пост популярного телеграм-канала «Банки, деньги, два офшора» (114 тысяч просмотров). Почти то же писала «Небожена» (40 тыс. просмотров): «Краснодар, где казаки, хор, Галицкий и красивые женщины, неожиданно стал в этом году российской столицей Хэллоуина — улицы города заполонили сотни ведьм, вампиров, зомби и другой нечисти». Рейды и профилактические беседы, по версии канала, никого не остановили. Петербургская «Фонтанка», рассказывая о празднике в своем городе, также упомянула, что Краснодар теперь «столица Хэллоуина». Телеграм-канал KOSTI написал (79 тыс. просмотров), что «количество людей в костюмах шокировало прохожих», и спросил читателей, празднуют ли Хэллоуин у них. Более 90% ответили утвердительно. Сам праздник начался еще днем. Сначала сотни школьников и студентов гуляли по Александровскому бульвару посреди Красной, потом толпа заполнила район «Галереи». К вечеру люди в костюмах были и на Красноармейской, и у Театра драмы возле мэрии — по центру прогуливались тысячи горожан. Ведьмы и вампирши с нарисованными синяками, ангелы, убийца из «Крика», клоуны, высохшие мертвецы. Кто-то пришел с телевизором на голове, кто-то — в образе героя «Деревни дураков». В роликах Пеннивайз из «Оно» и клоун Арт из «Ужасающего» вальсируют у мэрии — некоторые пользователи соцсетей даже подумали, что это ИИ. Наряжались не только подростки, но и люди постарше. К толпе прибивались и случайные прохожие: одна горожанка написала, что шла на остановку, но, увидев нарядную толпу, не удержалась и прогулялась с ней от «Галереи» до «Авроры». Наутро «Типичный Краснодар» выложил (42 тыс. просмотров) подборку из девяти роликов и признался: «Кажется, столько людей в центре города мы не видели уже давно». «Мы увидели, как прекрасны наши дети», — написала в своем телеграм-канале активистка Яна Антонова. А мама одной из участниц рассказала, что дочь сама готовила костюм и грим и после карнавала «вернулась домой счастливой». Тем временем — рейды Полиция Краснодара 31 октября и 1 ноября проводила рейды. Официально — профилактика: сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверяли места, где собирается молодежь, навещали семьи, которые состоят на учете, и проводили беседы. Хэллоуин в сообщениях ведомства не упоминается — только краевой закон № 1539-КЗ о пребывании детей и подростков в общественных местах ночью. Инструктаж полицейские, как пишет «Город», получали прямо на крыльце городской администрации. У подростков в костюмах проверяли документы и вручали им памятки «Клади трубку!» о телефонных мошенниках и о безопасности на дорогах. Некоторых отводили оформлять в служебный автобус. У кого-то брали объяснения, на кого-то составляли протоколы.

Рейд краснодарской полиции на улице Красной 31 октября 2026 года © Скриншот из видео телеграм-канала «Полиция Краснодара», t.me/mvd23krasnodar

Тыква в чужом глазу: Почему Дед Мороз опаснее Хэллоуина

По данным полиции, рейдовые группы обошли 33 торговых центра, 204 магазина, 59 точек фастфуда и 67 компьютерных клубов. А еще 39 парков и скверов, 146 мест, где обычно собираются несовершеннолетние, и 7 заброшенных зданий. Если сложить, выходит 555 — до числа зверя не дотянули. Также полиция «выявила» 123 несовершеннолетних — как позже уточнили в ведомстве, это подростки, которые находились ночью на улице без взрослых. На родителей составили три административных протокола за неисполнение обязанностей по воспитанию. Для справки: по закону № 1539-КЗ подросткам от 14 до 18 лет нельзя находиться в общественных местах без взрослых с 22:00 до 6:00, детям от 7 до 14 лет — с 21:00, а отвечают за это родители. После 22:00 несовершеннолетним нельзя также участвовать в конкурсах, «связанных с демонстрацией внешности». Что говорят организаторы вечеринок Владелец бара на Красной рассказал Юга.ру, что устроил тематическую вечеринку и анонсировал ее в соцсетях. Гости подготовились по максимуму, костюмы были красивые и оригинальные. Предупреждений ни от кого не поступало. Около часа ночи в бар пришла полиция, и гости разошлись. «Мы ожидали рейда, так как они почти каждые выходные, это не зависит от Хэллоуина, — говорит владелец. — Но рады, что рейд был уже тогда, когда основная часть мероприятия закончилась». Организатор другой вечеринки, наоборот, специально выбрал площадку подальше от центра, чтобы не столкнуться с проверками и рейдами. «В итоге все прошло очень классно. Множество костюмов и радостных людей», — рассказывает он.

Хэллоуин © Фото Михаила Чекалова, Юга.ру

Владелица одного из центров детского обучения рассказала, что организовала специальную хэллоуинскую вечеринку. По ее словам, к подготовке активно подключились и дети, и родители. Одна из мам посоветовала назвать праздник понейтральнее, чтобы не вызвать подозрений. По содержанию же это был Хэллоуин со всеми атрибутами. Кощунства в этом владелица центра не видит: детям просто интересно. «Когда я училась в школе, мы постоянно праздновали Хэллоуин на уроках английского языка. Будь что-то подобное российское, дети праздновали бы и это. Но такого праздника нет», — говорит она.

Нечисть в вывернутом тулупе: Чем кубанские традиции страшнее Хэллоуина

Почему так много людей Больших официальных праздников в крае сейчас почти нет. С августа 2024 года на Кубани действует запрет на массовые мероприятия под открытым небом численностью более тысячи человек. Этой весной мэрия Краснодара отказалась от крупных мероприятий на 1 и 9 Мая. Парад Победы все же провели, но решение приняли за два дня до праздника. Летом городская антитеррористическая комиссия добавила запрет на массовые мероприятия в не предназначенных для этого местах. День города в сентябре снова прошел без фейерверка — из соображений безопасности. Хэллоуин на Красной, по словам депутата Законодательного собрания края (ЗСК) от «Справедливой России» Владислава Граф-Колесника, молодежь организовала сама — запреты уже не работают. «Мы запретили все массовые мероприятия», — признает Граф-Колесник. Альтернативы молодежи не дали, и она сама договорилась и вышла на улицу. Молодежь, считает депутат, соскучилась по массовым мероприятиям, а бюджетные ей неинтересны. Запрещать такие праздники, не предлагая ничего взамен, бесполезно. У активистки Яны Антоновой своя версия: за праздником стоят краснодарские мамы, это видно по красоте и дороговизне костюмов. «Мамство — сила!» — написала она в соцсетях.

Хэллоуин после отбоя: Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв

Откуда такой спрос на праздник, она объяснила в колонке для Юга.ру. По ее словам, общегородских гуляний в Краснодаре не было много лет. Выросло поколение, которое не видело больших городских гуляний, и молодежь вместе с родителями устроила себе праздник сама. А родители, напоминает Антонова, выросли в девяностые и нулевые — без советских запретов и на «Зачарованных».

Хэллоуин на улице Красной, 31 октября 2026 года © Скриншот из видео пользователя vldmr_photo, Instagram*

Хмелевской против Сафронова Главным критиком праздника стал депутат ЗСК, лидер регионального отделения «Справедливой России» Денис Хмелевской — однопартиец Граф-Колесника. В телеграм-канале он упрекнул горожан в слепом подражании чужой культуре, а бизнес — в том, что ради выручки он завалил витрины пластиком. Попытки выдать праздник за «Тыквенный Спас» депутат назвал не патриотизмом, а слабоумием. Празднующих Хмелевской противопоставил военным: пока одни на фронте, другие ради лайков гримируются под мертвецов. Сам праздник он назвал «аттракционом для дегенератов», а виноватыми — западные соцсети, Голливуд и маркетологов. В разговоре с «Осторожно, новости» Хмелевской добавил, что дело не в запретах, а в воспитании, и поставил работе с молодежью двойку. В комментариях к посту пользователи просили Хмелевского не указывать им, как проводить свободное время. Кто-то предложил депутату самому отправиться на фронт. Ответил ему и депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов. Упрекать молодежь, которая нарядилась и вышла гулять, он не стал: ругать ее и предпринимателей, по его словам, легко и безопасно — куда проще, чем говорить о настоящих проблемах Краснодара и Кубани. А на культуру, заметил коммунист, приходится всего 2% городских расходов. Хмелевской заявил, что Сафронов под видом заботы о молодежи защищает интересы бизнеса. Претензии, по словам депутата ЗСК, есть к коммерсантам, которые ради выручки в выходной готовы выставить в витрину что угодно. Сафронов считает, что рассуждать о вреде Хэллоуина и при этом не вкладываться в культуру, образование и науку — это «лицемерие чистой воды». Настоящим вызовом традиционным ценностям коммунист назвал коррупцию чиновников. Как с Хэллоуином борются На Кубани с праздником активно борются как минимум с 2012 года. Тогда краевой минобр разослал школам письмо о негативном влиянии Хэллоуина и предписал не допускать его «в какой бы ни было форме». В 2015-м губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что это не праздник для кубанцев: мол, на Руси такого не отмечали. В 2016-м администрация Каневского района призвала не праздновать, сославшись на угрозу «нарушения требований антитеррористической защищенности объектов потребительской сферы». В 2017-м Кондратьев объявил, что на Кубани больше нет «валентинок и хэллоуинок». В 2023-м городское управление торговли рекомендовало кафе и ресторанам Краснодара отказаться от праздника: такие мероприятия, говорилось в письме, «противоречат принципам нравственности, добра, справедливости». Тогда же молодежный совет Центрального округа решил не отмечать Хэллоуин — из соображений безопасности: из-за костюмов, объясняли в мэрии, «тяжело отследить присутствие посторонних на мероприятии». В последние годы власти тему почти не поднимали. Зато отличился Ейск. За день до праздника «Осторожно, новости» рассказали о сообщении классной руководительницы лицея № 4 в родительском чате. С 30 октября по 2 ноября улицы будут усиленно патрулировать, предупреждала она, поэтому с «разукрашенными» детьми лучше не гулять. «Напоминаю, что никаких хеллуинов никто не празднует», — говорилось в сообщении. Администрация района потом заявила, что учителя лишь напоминали: после 22:00 дети должны быть дома. Никаких запретов, заверили там, нет.

«Не праздник, а замаскированное жертвоприношение»: 23 причины не праздновать Хэллоуин

Перед праздником страну пугали еще и штрафами. Заголовки вроде «Россиянам могут грозить штрафы до 300 тысяч рублей и аресты за костюмы на Хэллоуин» разошлись по федеральным и региональным СМИ. На деле это был комментарий адвоката Андрея Олифира изданию NEWS.ru. Отмечать Хэллоуин, по его словам, законно. А 300 тысяч — максимальный штраф по статье об оскорблении чувств верующих, и грозить он может за пародийный образ священника у храма. За полицейскую или военную форму с погонами адвокат назвал штраф до 1,5 тыс. рублей, за сатанинскую символику вроде перевернутой пентаграммы — 1–2 тыс. или арест до 15 суток. Адвокат Владислав Калинин в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил: федерального закона против Хэллоуина нет, а костюмированный вечер сам по себе закон не нарушает. Сообщения о штрафах за сам праздник издание назвало фейком.

Дьявол из тыквы: Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас

Кто еще высказался Отреагировала и бывшая замгубернатора Кубани Анна Минькова, которая при Кондратьеве курировала социальную сферу. В описании своего телеграм-канала она называет себя журналистом и психологом. Пост о Хэллоуине, который там появился, почему-то написан в мужском роде: «Я посмотрел, как наши дети отмечали Хэллоуин. И почитал все комментарии». «Не может быть, что я такой один, кто понимает», — продолжает автор. И подводит итог: «Проиграли мы. Все. Абсолютно все. Тотальное поражение». Увиденное он называет ударом под дых. В детях, наряженных покойниками, зомби и привидениями, автор видит взрослых: «Я вижу в них нас, не обижайтесь, именно нас, поставленными на колени». Самих детей он при этом оправдывает: хоть им пятнадцать, хоть двадцать, они всего лишь дети. Портал «Город» считает, что Минькова поделилась постом неизвестного автора. Один из комментаторов в ответ поинтересовался, что мешало самой Миньковой за годы в краевой администрации предложить молодежи альтернативу. К слову, сама бывшая чиновница в мае получила условный срок за мошенничество.

Хэллоуин в Краснодаре © Фото Юга.ру

Что пишут в соцсетях В комментариях под видео с улицы Красной преобладают восторженные отзывы. «Краснодар сегодня был страшно красив и ужасно мил», — написал один из пользователей. «Все устали от всего. Хочется праздника, веселья. Краснодар сегодня превратился в сказку», — согласилась с ним другая. Под постом 93.ru в телеграме одна из читательниц благодарила ребят за атмосферу: «Как будто вольный Краснодар моей молодости вернулся на один вечер». Другой читатель радовался, что в городе «хоть какое-то веселье», а не сирены, оповещения, взрывы и пожары. На реплику, что молодежь наплевала на указания сверху, там же ответили: «И правильно сделала». Нашлись и критики: праздник называли пиром во время чумы, участников — уродами, предлагали показательно их наказать, а сам Хэллоуин — запретить законом. Но таких комментариев заметно меньше. Многие люди постарше молодежь поддерживают. Критикам также ответила та самая мама, чья дочь вернулась с карнавала счастливой. В видео, которое выложил телеграм-канал «Краснодар | Телетайп», она спрашивает, что взамен предложили сами критики. Линейки, утренники, дискотеки и поездки у детей, по ее словам, уже отняли. «Мы без вашей оценки справимся сами», — говорит она.

Читайте также: Власти Краснодара запретили проводить выпускные линейки на улице

С Хэллоуином на Кубани власти активно борются уже больше десятилетия — письмами в школы, рекомендациями ресторанам, заявлениями губернатора. А в 2026-м соцсети назвали Краснодар столицей этого праздника. Хэллоуин набирает популярность и по стране. С 1 по 25 октября продажи карнавальных костюмов, по данным «Платформы ОФД», выросли на 10% за год. При этом отмечать Хэллоуин, по опросу RWB от 29 октября, собирались лишь 6% участников (19% к этому моменту еще не определились с планами). В Краснодаре этого меньшинства хватило, чтобы заполнить Красную.