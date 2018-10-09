«Хулиганам не место в футболе!» В РПЛ прокомментировали инциденты с Кокориным и Мамаевым
Российская премьер-лига 9 октября сделала официальное заявление по поводу инцидентов с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева
В заявлении пресс-службы РПЛ сообщает, что уточнила все имеющиеся данные об обстоятельствах происшествий с участием футболистов и осуждает их поступки.
«Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в тексте сообщения.
Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками потасовки в одном из кафе Москвы. Инцидент попал на видео.
В драке пострадали два сотрудника Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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9 октября стало известно, что Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя телеведущей Первого канала, нападение произошло 8 октября за час до инцидента в кафе. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. По этому факту также завели дело.
«Краснодар» и «Зенит» опубликовали официальные комментарии о произошедшем. Краснодарский клуб заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта.
В питерском клубе сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.
Накануне министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если причастность Мамаева и Кокорина к драке будет доказана, они навсегда потеряют место в национальной сборной.
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