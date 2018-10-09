«Хулиганам не место в футболе!» В РПЛ прокомментировали инциденты с Кокориным и Мамаевым

Российская премьер-лига 9 октября сделала официальное заявление по поводу инцидентов с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева

В заявлении пресс-службы РПЛ сообщает, что уточнила все имеющиеся данные об обстоятельствах происшествий с участием футболистов и осуждает их поступки.

«Российская премьер-лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в тексте сообщения.

Как сообщали Юга.ру, утром 8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками потасовки в одном из кафе Москвы. Инцидент попал на видео.

В драке пострадали два сотрудника Минпромторга — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.