В Краснодарском крае 19 октября объявили днем траура по жертвам в Керчи

Краснодарский край

Распечатать

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 19 октября траурным днем

Читайте также:

В этот день в регионе организуют траурные мероприятия, приспустят флаг Краснодарского края. Телерадиокомпании и культурные организации отменят развлекательные передачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Читайте также:

Как писали Юга.ру, 17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремели взрывы и была стрельба. СК установил, что стрелял в людей 18-летний студент колледжа, который после покончил с собой.

В результате погибли 21 человек, список имен можно посмотреть здесь. Среди погибших были жители Кубани. 

В связи с трагедией в Крыму объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве в колледже. 

Краснодар Крым Происшествия Траур

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Самопиар на костях — это уже последнее дело» : Росгвардия ответила Навальному
Аксенов: Правительство РФ выделит 60 млн рублей на помощь семьям жертв и раненых в Керчи
Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины
В Адыгее открыли всероссийский форум национальных меньшинств
Путин заявил, что в случае ядерного удара россияне попадут в рай
В полицию обратился подросток, которого приняли за убийцу из керченского колледжа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале