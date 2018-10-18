В Краснодарском крае 19 октября объявили днем траура по жертвам в Керчи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил 19 октября траурным днем

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В этот день в регионе организуют траурные мероприятия, приспустят флаг Краснодарского края. Телерадиокомпании и культурные организации отменят развлекательные передачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремели взрывы и была стрельба. СК установил, что стрелял в людей 18-летний студент колледжа, который после покончил с собой.

В результате погибли 21 человек, список имен можно посмотреть здесь. Среди погибших были жители Кубани.