В Сочи осудили бывшего вице-мэра по ЖКХ
Центральный суд Сочи 18 декабря вынес приговор в отношении бывшего вице-мэра курорта по ЖКХ Юрия Паламарчука
Суд установил, что Юрий Паламарчук, который был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города (САХ)», в 2016 году незаконно передал полномочия единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ», зная о кредитных задолженностях и убытках организации.
В отношении бывшего вице-мэра Сочи Центральный суд курорта рассматривал дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Паламарчук полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает «Коммерсантъ».
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Напомним, Юрия Паламарчука задержали 19 апреля в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. На следующий день его арестовали на два месяца. В октября бывшего вице-мэра отправили под домашний арест.
Как писали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски, после чего были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков.
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Позже их и еще нескольких чиновников арестовали и предъявили им обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
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