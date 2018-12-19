В Сочи осудили бывшего вице-мэра по ЖКХ

Центральный суд Сочи 18 декабря вынес приговор в отношении бывшего вице-мэра курорта по ЖКХ Юрия Паламарчука

Суд установил, что Юрий Паламарчук, который был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города (САХ)», в 2016 году незаконно передал полномочия единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ», зная о кредитных задолженностях и убытках организации.

В отношении бывшего вице-мэра Сочи Центральный суд курорта рассматривал дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Паламарчук полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, Юрия Паламарчука задержали 19 апреля в связи с подозрением в превышении должностных полномочий. На следующий день его арестовали на два месяца. В октября бывшего вице-мэра отправили под домашний арест.

Как писали Юга.ру, в октябре в администрации Сочи провели обыски, после чего были задержаны вице-мэр Сергей Юрин и бывший замглавы города Анатолий Рыков.

Читайте также: В Сочи арестовали первого заместителя мэра Мугдина Чермита