СК РФ больше не считает массовое убийство в Крыму терактом

Крым

Распечатать

В Следственном комитете РФ уголовное дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух или более лиц

Следователи подробнее изучили картину преступления и предварительно пришли к выводу, что 18-летний студент расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

На месте трагедии продолжают работать следователи.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек. После взрыва в городе запустили горячую линию.

СК РФ заявил, что взрыв в Керчи устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Mash опубликовал его фотографию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить силы и средства для медпомощи пострадавшим при взрыве в керченском колледже.

Крым Следственный комитет Убийство

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кокорин признал, что оскорблял Дениса Пака по национальному признаку
В Сочи задержали вице-мэра и бывшего замглавы города — «Коммерсантъ»
Появилось видео взрывов и стрельбы в колледже в Керчи
Директор музея им. Коваленко Юлия Бондаренко покинула свой пост
Появилось видео с пьяным дебоширом, которого сняли с рейса Сочи — Москва
В здании колледжа в Керчи нашли бомбу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале