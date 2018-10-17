СК РФ больше не считает массовое убийство в Крыму терактом

В Следственном комитете РФ уголовное дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух или более лиц

Следователи подробнее изучили картину преступления и предварительно пришли к выводу, что 18-летний студент расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.

«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

На месте трагедии продолжают работать следователи.