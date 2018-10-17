СК РФ больше не считает массовое убийство в Крыму терактом
В Следственном комитете РФ уголовное дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух или более лиц
Следователи подробнее изучили картину преступления и предварительно пришли к выводу, что 18-летний студент расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство.
«В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
На месте трагедии продолжают работать следователи.
Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек. После взрыва в городе запустили горячую линию.
СК РФ заявил, что взрыв в Керчи устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Mash опубликовал его фотографию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить силы и средства для медпомощи пострадавшим при взрыве в керченском колледже.
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