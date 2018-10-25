Министр просвещения: Психологи должны работать во всех учебных заведениях России

Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что трагические события в Керчи подтверждают тезис о том, что психологи должны работать во всех школах

Об этом 25 октября Васильева заявила на общем собрании членов Российской академии образования. «Трагические события этого года в наших школах и колледжах показывают, что мы не в безопасности. И присутствие психологов в каждой школе не только необходимо, оно должен быть буквально в каждой школе», — цитирует ТАСС слова министра.