Министр просвещения: Психологи должны работать во всех учебных заведениях России

Крым, Вся Россия

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Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что трагические события в Керчи подтверждают тезис о том, что психологи должны работать во всех школах

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Об этом 25 октября Васильева заявила на общем собрании членов Российской академии образования.

«Трагические события этого года в наших школах и колледжах показывают, что мы не в безопасности. И присутствие психологов в каждой школе не только необходимо, оно должен быть буквально в каждой школе», — цитирует ТАСС слова министра. 

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Как сообщали Юга.ру 17 октября в Керчи 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и устроил взрыв. После этого он покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек. Среди них и студенты, и преподаватели. Еще более 70 пострадали.

Колледж возобновил работу 23 октября. Учащиеся занимаются в другом корпусе учебного заведения.

Министерство образования и науки России Психология Школа Школьники

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