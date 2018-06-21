Губернатор Кубани рекомендовал сменить кадровый состав архитекторов Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил недовольство работой департамента архитектуры и градостроительства Краснодара и рекомендовал пересмотреть его кадровый состав

Об этом он заявил на совещании, где обсуждались проблемы высокой плотности застройки Краснодара. В пример Кондратьев привел район улиц Уральской и Старокубанской (там выданы разрешения на строительство домов на 14 тыс. жителей), новое строительство рядом с поселками Краснодарский и Российский, где нет четкой схемы дорог и соцобъектов, а до ближайшей школы — восемь километров.

«Кто выдавал разрешения на это строительство? Город должен развиваться, он должен строиться, но оставаться при этом комфортным для жизни, — подчеркнул губернатор. — Не только квадратные метры, а жизнь должна быть в этих кварталах — школы, детские сады. Я подчеркиваю, архитекторы будут меняться, пока это безобразие не прекратится».

При этом он отметил, что ряд мер в городе уже предпринимается. Так, в районе Западного обхода разработаны проекты планировки, предусматривающие участки под школы и детсады, завершена разработка концепции застройки поймы реки Кубань в районе Гидростроителей.