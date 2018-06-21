Губернатор Кубани рекомендовал сменить кадровый состав архитекторов Краснодара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил недовольство работой департамента архитектуры и градостроительства Краснодара и рекомендовал пересмотреть его кадровый состав
Об этом он заявил на совещании, где обсуждались проблемы высокой плотности застройки Краснодара. В пример Кондратьев привел район улиц Уральской и Старокубанской (там выданы разрешения на строительство домов на 14 тыс. жителей), новое строительство рядом с поселками Краснодарский и Российский, где нет четкой схемы дорог и соцобъектов, а до ближайшей школы — восемь километров.
«Кто выдавал разрешения на это строительство? Город должен развиваться, он должен строиться, но оставаться при этом комфортным для жизни, — подчеркнул губернатор. — Не только квадратные метры, а жизнь должна быть в этих кварталах — школы, детские сады. Я подчеркиваю, архитекторы будут меняться, пока это безобразие не прекратится».
При этом он отметил, что ряд мер в городе уже предпринимается. Так, в районе Западного обхода разработаны проекты планировки, предусматривающие участки под школы и детсады, завершена разработка концепции застройки поймы реки Кубань в районе Гидростроителей.
Читайте также:
Глава региона также отметил, что формирование его архитектурного облика Краснодара и развитие города должны быть постоянным предметом обсуждения с краснодарцами.
Как сообщали Юга.ру, глобальные кадровые перестановки в департаменте архитектуры и градостроительства начались в 2017 году, их анонсировал новый мэр Евгений Первышов. Свои посты покинули директор департамента Игорь Медведев и его заместитель Артур Оганов, главный архитектор Игорь Мазурок был отстранен от некоторой работы, его планировали уволить после того, как будет выбран новый кандидат на эту должность. Однако до сих пор главного архитектора города не нашли.
В июне 2017 года департамент возглавил бывший следователь Михаил Фролов, Мазурок остался главным архитектором, которому запретили выдавать разрешения на строительство и подписывать документы. В апреле 2018 года Мазурок был задержан за превышение полномочий, на время следствия его отстранили от работы.
Интервью с главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.