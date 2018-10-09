«Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Кокорина после драк в Москве

Вся Россия

Распечатать

ФК «Зенит» прокомментировал сообщения о том, что форвард клуба Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовали в нескольких драках

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что происшествие с Кокориным вызвало в клубе резкое неприятие и возмущение.

«Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что руководство «Зенита» и болельщики «не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».

Как сообщали Юга.ру, ФК «Краснодар» 9 октября заявил о намерении разорвать контракт с Павлом Мамаевым.

Читайте также:

Футболистов заподозрили в избиении водителя ведущей Первого канала. До этого появилась информация, что утром 8 октября Кокорин и Мамаев участвовали в потасовке с чиновником Минпромторга в одном из кафе Москвы.

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Житель Ростовской области получил два года колонии за жестокое избиение женщины
Акции Новороссийского порта выросли в цене после продажи доли Магомедовых
В Чечне проверят работу врачей, у которых после операции по удалению грыжи умерла пациентка
«Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Кокорина после драк в Москве
Адвокат пострадавшего чиновника: нападение Мамаева и Кокорина основывалось на расовой неприязни
Хабиба Нурмагомедова могут на полгода отстранить от боев в США

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале