«Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Кокорина после драк в Москве
ФК «Зенит» прокомментировал сообщения о том, что форвард клуба Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовали в нескольких драках
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что происшествие с Кокориным вызвало в клубе резкое неприятие и возмущение.
«Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует», — говорится в сообщении.
Пресс-служба добавила, что руководство «Зенита» и болельщики «не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».
Как сообщали Юга.ру, ФК «Краснодар» 9 октября заявил о намерении разорвать контракт с Павлом Мамаевым.
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