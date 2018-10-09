«Зенит» не посчитал необходимым говорить о наказании Кокорина после драк в Москве

ФК «Зенит» прокомментировал сообщения о том, что форвард клуба Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев участвовали в нескольких драках

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что происшествие с Кокориным вызвало в клубе резкое неприятие и возмущение.

«Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует», — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что руководство «Зенита» и болельщики «не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».