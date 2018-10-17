Взрыв и массовое убийство в колледже в Керчи. Что об этом известно

Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже раздалась стрельба, затем произошел взрыв. Погибли минимум 18 человек, большинство из них — подростки. Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако в компании «Крымгазсети» заявили, что газ в здание проведен не был. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что в колледже сработало взрывное устройство. Очевидцы также сообщили, что перед взрывом в здании была слышна стрельба.

UPD: Студент политеха в Керчи рассказал о нескольких взрывах и отсутствии охраны в колледже В первые часы после просшествия стало известно о 10 погибших и нескольких десятках пострадавших. Директор колледжа Ольга Гребенникова, которая в момент взрыва находилась на мероприятии в другой части города, в телефонном разговоре с главой минобразования Крыма Натальей Гончаровой сказала, что на месте ЧП «полно трупов», «взорвали всё, повылетали все стекла» и что «по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти».

Следственный комитет изначально квалифицировал произошедшее как теракт, возбудив дело по ст. 205 УК РФ. К зданию подъехали БТРы и военные с автоматами. «По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, после следователи приступят к осмотру места происшествия», — говорилось в сообщении ведомства.

Позже, когда стали известны подробности о произошедшем, дело переквалифицировали на массовое убийство — ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом). Выяснилось, что взрыв и стрельбу устроил 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса политеха. Он поступил в учебное заведение в 2015 году на специальность «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Ученики колледжа дали показания о том, что незадолго до взрыва он оставил в столовой рюкзак. Также, по их словам, Росляков рассказывал, что проводит опыты со взрывчатыми веществами. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что 8 сентября молодой человек получил разрешение на ношение оружия — ружья 12-го калибра — а несколько дней назад приобрел к нему 150 патронов. Также известно, что на текущей неделе он не посещал занятия по болезни. После произошедшего тело Рослякова с огнестрельными ранениями обнаружили в библиотеке на втором этаже колледжа — он покончил с собой.