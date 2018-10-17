Взрыв и массовое убийство в колледже в Керчи. Что об этом известно
Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже раздалась стрельба, затем произошел взрыв. Погибли минимум 18 человек, большинство из них — подростки.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако в компании «Крымгазсети» заявили, что газ в здание проведен не был. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что в колледже сработало взрывное устройство. Очевидцы также сообщили, что перед взрывом в здании была слышна стрельба.
UPD: Студент политеха в Керчи рассказал о нескольких взрывах и отсутствии охраны в колледже
В первые часы после просшествия стало известно о 10 погибших и нескольких десятках пострадавших. Директор колледжа Ольга Гребенникова, которая в момент взрыва находилась на мероприятии в другой части города, в телефонном разговоре с главой минобразования Крыма Натальей Гончаровой сказала, что на месте ЧП «полно трупов», «взорвали всё, повылетали все стекла» и что «по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти».
Следственный комитет изначально квалифицировал произошедшее как теракт, возбудив дело по ст. 205 УК РФ. К зданию подъехали БТРы и военные с автоматами.
«По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, после следователи приступят к осмотру места происшествия», — говорилось в сообщении ведомства.
Позже, когда стали известны подробности о произошедшем, дело переквалифицировали на массовое убийство — ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом).
Выяснилось, что взрыв и стрельбу устроил 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса политеха. Он поступил в учебное заведение в 2015 году на специальность «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Ученики колледжа дали показания о том, что незадолго до взрыва он оставил в столовой рюкзак. Также, по их словам, Росляков рассказывал, что проводит опыты со взрывчатыми веществами. Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что 8 сентября молодой человек получил разрешение на ношение оружия — ружья 12-го калибра — а несколько дней назад приобрел к нему 150 патронов. Также известно, что на текущей неделе он не посещал занятия по болезни.
После произошедшего тело Рослякова с огнестрельными ранениями обнаружили в библиотеке на втором этаже колледжа — он покончил с собой.
По информации телеграм-канала Mash, родители Влада давно развелись. Мама с сыном ушли от отца и жили на съемной квартире. Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда — в том числе — отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших, женщина была на рабочем месте и принимала пациентов. Ее забрали на следственные действия прямо из клиники, она не знала, что преступление совершил ее сын.
На видео, которое сняли ученики, находившиеся на территории колледжа, слышны выстрелы и взрывы. В промежуток времени, когда происходит съемка, раздалось не менее девяти хлопков.
Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший в Керчь, сообщил о том, что число жертв увеличилось до 18, пострадали около 40 человек. 19-м погибшим считается сам Росляков.
UPD: Число погибших в керченском колледже возросло до 20 человек
НАК сообщил, что при осмотре здания колледжа нашли бомбу, взрывотехники изучают обнаруженное взрывное устройство.
UPD: В политехе в Керчи обезвредили еще одну бомбу
В республике объявили трехдневный траур. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. Он поручил Минздраву, МЧС и другим службам принять меры для оказания помощи пострадавшим, а правоохранительным органам, в том числе ФСБ и следственным органам, — установить причины случившегося.
UPD: Семьям погибших при взрыве и стрельбе в Керчи выплатят по миллиону рублей
Из Сочи, Ростова и Москвы в Крым направились три вертолета и самолет МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. Минобороны направит военных и технику, в том числе авиацию, для эвакуации раненых и оказания медпомощи. В связи со взрывом МЧС открыло телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05.
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