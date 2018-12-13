В Сочи предъявили обвинение заместителю инженера МУП «Водосток» в гибели мальчика в ливневке

Следственный комитет предъявил обвинение заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации сочинского МУП «Водосток» по делу о гибели мальчика в ливневке

Заместителю главного инженера МУП «Водосток» предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 3 августа во время ливня мальчик упал в ливневую канаву на улице Октябрьской. Его смыло течением, позже тело ребенка нашли в море. По факту гибели следственные органы возбудили уголовное дело.

В мэрии Сочи заявили, что конструкцией не была предусмотрена решетка на ливневом коллекторе, а бабушка, которая жила с внуком в гостинице возле места происшествия, знала о том, что на улице есть канава.

В краевой прокуратуре сообщили, что ливневку переделывал хозяин гостиницы. Там должен был быть щит, которого не было в день трагедии. В ноябре следственные органы завершили расследование по делу и сообщили о том, что хозяина гостиницы будут судить по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).