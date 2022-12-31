Суды Краснодарского края вынесли восемь оправдательных приговоров за весь 2022 год. Вспоминаем самые громкие и важные дела

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Фейки, пытки, взятки, Дерипаска и ютуб. Какие дела рассматривали в 2022 году на Кубани, где вынесли лишь восемь оправдательных приговоров

В конце года объединённая пресс-служба кубанских судов отчиталась об их работе. Всего за 2022-й суды вынесли восемь оправдательных приговоров по 21,6 тыс. рассмотренных дел. При этом не все приговоры успели вступить в силу, так что сторона обвинения ещё может их обжаловать. 

Юга.ру решили вспомнить, кто сидел на скамье подсудимых и за что давали сроки в уходящем году.

Специальная военная операция

24 февраля, в день начала специальной военной операции России в Украине,  в Краснодаре состоялся пацифистский митинг. После акции арестовали на 20 суток активистку Алипат Султанбегову, которая не участвовала в прогулке, но помогала задержанным. День на свободе — и девушку снова задержали, на этот раз за публикации в интернете на 10 суток. После освобождения Алипат рассказала Юга.ру об условиях за решёткой, отношениях с сокамерницами и планах на будущее в России. 

4 марта в стране стали принимать новые законы и поправки. Так, за распространение фейков об армии, действиях России в Украине и вообще СВО теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Фейками закон считает информацию, не совпадающую с официальной позицией власти — публикациями различных ведомств, чиновников и государственных СМИ.

Ещё одно нововведение — понятие «дискредитация Вооружённых сил РФ». Административная ответственность предусмотрена за призывы мешать армии, призывы к митингам (для отдельных лиц максимальный штраф — 100 тыс. рублей, для организаций — 1 млн рублей; за повторное нарушение назначают уголовное наказание — до 3 лет лишения свободы); а также призывы к санкциям против России и её граждан (штраф до 50 тыс. для граждан, до 500 тыс. для юрлиц).

За «дискредитирующие» посты в телеграме судят адвоката Михаила Беньяша*, который много лет защищает несогласных с внутренней политикой и пострадавших от несправедливости. Кроме того, юрист оспаривает в суде свой статус иноагента.

14 марта сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, начинавшая карьеру в Краснодарском крае, вышла в эфир с пацифистским плакатом, после чего её оштрафовали. Девушка покинула страну, но после вернулась и продолжила выступать против СВО. В августе на неё завели уголовное дело за «фейки» об армии и отправили под домашний арест, но Марина вместе с ребёнком сбежала.

Русский язык 2.022:

«Закон о фейках» правоохранительные органы тоже не обошли вниманием: блогера из Новокубанска обвинили в публикации недостоверной информации о ВС РФ за деньги, а сочинского пенсионера обязали выплатить 3 млн штрафа.

С началом мобилизации преследование усилилось, а в разных регионах страны стали поджигать военкоматы из страха перед службой или в знак протеста. После такой акции краснодарцу вменяют теракт.

В Краснодарском крае за год в судах рассмотрели немало дел по новым статьям. К середине сентября только в «дискредитации» обвинили 133 человек. Большинство дел рассматривали в марте в Краснодаре. 

Например, суд нашёл дискредитацию армии в поджоге дивана и плевке на баннер с буквой Z. В августе штраф получил даже полицейский — он высказывал своё мнение о действиях России. 

Юга.ру писали о многих сложных случаях мобилизации, когда на СВО забирали людей с отсрочками и серьёзными болезнями. Дважды семьям мужчин удалось добиться их возвращения домой. 29 декабря мобилизационная комиссия отпустила Сергея Сапрыкина к ребёнку с эпилепсией и жене в Славянск-на-Кубани. А в конце ноября Азия Бойченкова после двух месяцев борьбы встретила своего мужа и отца троих детей Александра дома в Новопокровском районе.

А в начале спецоперации в суд обратились 12 росгвардейцев, которых уволили за отказ ехать в зону боевых действий. Правда, к осени из 12 в иске осталось только три фамилии. Пострадавших защищает Михаил Беньяш*.

Коррупция

В конце года СК передал суду дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди. Мужчину, который получил должность в конце октября 2021 года, а уже в декабре был задержан во время обысков в мэрии, обвинили во взяточничестве и поместили в СИЗО. Следователи считают, что Мавриди незаконно получил 1,6 млн рублей от компаний, выполняющих госконтракты. Его могут посадить на 12 лет.

«Я бы с топором пришла, открыла гроб и посмотрела, кого хороню»:

В августе сочинский суд вынес приговор полицейским, которые вымогали деньги у двух местных жителей и угрожали подбросить им наркотики. У сотрудников МВД также был сообщник. Мужчины проведут в колонии общего режима от 3 до 6 лет.

В декабре суд Геленджика признал виновными бывших вице-мэра и директора дворца культуры, которые бесплатно устроили свадьбу сотруднику мэрии. Замглаву администрации Елену Василенко осудили за организацию преступления, её и Марину Юмашеву — в превышении должностных полномочий. Василенко два года нельзя быть чиновницей, Юмашева должна выплатить штраф 30 тыс. рублей.

Спустя два с половиной года после преступления, четыре отказа в возбуждении уголовного дела, вмешательства коллегии судей и главы СК Александра Бастрыкина — в Краснодаре начался судебный процесс по делу Юрия Захарческого. В апреле 2020 года он сбил велосипедиста и уехал, без помощи пострадавший скончался. Вплоть до февраля 2022 года Захарчевский работал в краевом суде. Теперь ему грозит 12 лет колонии.

Пытки

В этом году ЕСПЧ присудил жителю Краснодарского края 52 тыс. евро компенсации за пытки в СИЗО. 

Жалобы ещё восьми пострадавших о пытках со стороны правоохранителей и силовиков отправили на рассмотрение в Европейский суд. Решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, в России исполнять не собираются

В ноябре суд после 29 переносов заседания признал врача тюремной больницы виновным в смерти «краснодарского каннибала» Бакшеева. Но наказание тут же отменили.

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Андрей Пивоваров

В июле краснодарский суд приговорил политика к четырём годам заключения в колонии общего режима и восьми годам запрета на общественно-политическую деятельность, в том числе в интернете. Его обвиняли в руководстве нежелательной организацией, так как ранее Пивоваров занимал пост исполнительного директора «Открытой России»**. Согласно закону, к уголовной ответственности нельзя привлечь тех, кто добровольно прекратил участие в организации. В ноябре мужчине не дали оспорить приговор, а в декабре перевели из Ахтарска обратно в краснодарское СИЗО.

Экология и городская среда

Весь год жители станицы Полтавской боролись за закрытие свалки рядом с рисовыми чеками: они перекрывали дорогу, получали штрафы за протесты, обращались в администрацию президента РФ. Глава группы активистов в октябре покончил с собой, не выдержав стресса. 1 декабря Краевой арбитражный суд отказался закрывать полигон.

22 апреля на Федоровском гидроузле рухнула плотина, а 13 мая — временная дамба, которую насыпали взамен обвалившейся. Разрушения с высоты птичьего полета показывали здесь. За аварию судят руководителей «Кубаньмелиоводхоза».

С лета чайные компании в Сочи сражаются с госорганами за свои плантации — якобы их используют не по назначению. В конце декабря суд отдал эти земли нацпарку.

Жители посёлка Российского в Краснодаре в феврале подали в суд на чиновников за плохие дороги, но иск не приняли.

Утриш после пожара:

Недвижимость

Прокуратура Краснодара заявила, что больше всего жители региона пострадали от действий застройщиков и уголовных дел о проблемном жилье. Так, у 37 обманутых дольщиков, которые сами заканчивали возведение дома, требуют вернуть 12-миллионный долг застройщика.

А пенсионер, живущий в Анапе, радикально решил проблему с задолженностью по коммуналке — открыл стрельбу по судебным приставам и полицейским. Анапчанина, который считает себя «гражданином СССР»***, не будут судить по российским законам, потому что во время штурма дома мужчину застрелили

В Крымске мужчина, проиграв суд за квартиру при разводе с женой, вышел на улицы с ружьём. Он застрелил троих человек и убил себя.

Интернет

В октябре осудили начинающую блогерку, оголившую тело на фоне крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске. Девушке назначили штраф 50 тыс. рублей за мелкое хулиганство.

В ноябре два видеоблогера отправились в колонию-поселение на два с половиной года за кражу дорожных знаков. Их судили в Тимашевске. 

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Два года колонии общего режима получил блогер из Армавира Сергей Орлов, которого обвинили в богохульстве, кощунстве, святотатстве и хранении марихуаны. Оскорбление чувств верующих на суде подтвердила религиоведческо-психолого-лингвистическая экспертиза, сам Орлов полностью признал вину.

Ещё

Осенью в соцсетях опубликовали видео, где работницы детского сада в Сочи избивают подопечных. Делом заинтересовались правоохранители, прокуратура со второго раза закрыла частный садик, а в декабре следователи направили в суд уголовные дела двух воспитательниц.

В апреле краснодарский центр современного искусства «Типография» признали иноагентом. Сотрудники обратились в суд, чтобы оспорить статус — безуспешно. Зато в процессе узнали, что Минюст посчитал основаниями для него: политическую деятельность, выраженную постами в неофициальных соцсетях, и иностранное финансирование для проведения мероприятий в Год Германии. Такие события в России устраивали и Эрмитаж, и Третьяковка, и краснодарские музеи, не подозреваемые в «иноагенстве».  

Летом СМИ и паблики края много писали про секс — может, и зря. Одного из уличённых в публичном сексе арестовали на девять суток.  

* Минюст признал адвоката Михаила Беньяша иноагентом.

** Минюст признал «Открытую Россию» нежелательной организацией.

*** Минюст объявил неформальное объединение «Граждан СССР» экстремистской организацией.

Дети Дороги Европейский суд по правам человека Интернет Коррупция Михаил Беньяш (признан иноагентом) Насилие Новый год Открытая Россия политика Правосудие пытки Стрельба Суд Фейк Частичная мобилизация для СВО Экология

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