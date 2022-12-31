Фейки, пытки, взятки, Дерипаска и ютуб. Какие дела рассматривали в 2022 году на Кубани, где вынесли лишь восемь оправдательных приговоров

В конце года объединённая пресс-служба кубанских судов отчиталась об их работе. Всего за 2022-й суды вынесли восемь оправдательных приговоров по 21,6 тыс. рассмотренных дел. При этом не все приговоры успели вступить в силу, так что сторона обвинения ещё может их обжаловать. Юга.ру решили вспомнить, кто сидел на скамье подсудимых и за что давали сроки в уходящем году. Специальная военная операция 24 февраля, в день начала специальной военной операции России в Украине, в Краснодаре состоялся пацифистский митинг. После акции арестовали на 20 суток активистку Алипат Султанбегову, которая не участвовала в прогулке, но помогала задержанным. День на свободе — и девушку снова задержали, на этот раз за публикации в интернете на 10 суток. После освобождения Алипат рассказала Юга.ру об условиях за решёткой, отношениях с сокамерницами и планах на будущее в России.



4 марта в стране стали принимать новые законы и поправки. Так, за распространение фейков об армии, действиях России в Украине и вообще СВО теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Фейками закон считает информацию, не совпадающую с официальной позицией власти — публикациями различных ведомств, чиновников и государственных СМИ. Ещё одно нововведение — понятие «дискредитация Вооружённых сил РФ». Административная ответственность предусмотрена за призывы мешать армии, призывы к митингам (для отдельных лиц максимальный штраф — 100 тыс. рублей, для организаций — 1 млн рублей; за повторное нарушение назначают уголовное наказание — до 3 лет лишения свободы); а также призывы к санкциям против России и её граждан (штраф до 50 тыс. для граждан, до 500 тыс. для юрлиц). За «дискредитирующие» посты в телеграме судят адвоката Михаила Беньяша*, который много лет защищает несогласных с внутренней политикой и пострадавших от несправедливости. Кроме того, юрист оспаривает в суде свой статус иноагента. 14 марта сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, начинавшая карьеру в Краснодарском крае, вышла в эфир с пацифистским плакатом, после чего её оштрафовали. Девушка покинула страну, но после вернулась и продолжила выступать против СВО. В августе на неё завели уголовное дело за «фейки» об армии и отправили под домашний арест, но Марина вместе с ребёнком сбежала.

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«Закон о фейках» правоохранительные органы тоже не обошли вниманием: блогера из Новокубанска обвинили в публикации недостоверной информации о ВС РФ за деньги, а сочинского пенсионера обязали выплатить 3 млн штрафа. С началом мобилизации преследование усилилось, а в разных регионах страны стали поджигать военкоматы из страха перед службой или в знак протеста. После такой акции краснодарцу вменяют теракт. В Краснодарском крае за год в судах рассмотрели немало дел по новым статьям. К середине сентября только в «дискредитации» обвинили 133 человек. Большинство дел рассматривали в марте в Краснодаре. Например, суд нашёл дискредитацию армии в поджоге дивана и плевке на баннер с буквой Z. В августе штраф получил даже полицейский — он высказывал своё мнение о действиях России. Юга.ру писали о многих сложных случаях мобилизации, когда на СВО забирали людей с отсрочками и серьёзными болезнями. Дважды семьям мужчин удалось добиться их возвращения домой. 29 декабря мобилизационная комиссия отпустила Сергея Сапрыкина к ребёнку с эпилепсией и жене в Славянск-на-Кубани. А в конце ноября Азия Бойченкова после двух месяцев борьбы встретила своего мужа и отца троих детей Александра дома в Новопокровском районе. А в начале спецоперации в суд обратились 12 росгвардейцев, которых уволили за отказ ехать в зону боевых действий. Правда, к осени из 12 в иске осталось только три фамилии. Пострадавших защищает Михаил Беньяш*. Коррупция В конце года СК передал суду дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди. Мужчину, который получил должность в конце октября 2021 года, а уже в декабре был задержан во время обысков в мэрии, обвинили во взяточничестве и поместили в СИЗО. Следователи считают, что Мавриди незаконно получил 1,6 млн рублей от компаний, выполняющих госконтракты. Его могут посадить на 12 лет.

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В августе сочинский суд вынес приговор полицейским, которые вымогали деньги у двух местных жителей и угрожали подбросить им наркотики. У сотрудников МВД также был сообщник. Мужчины проведут в колонии общего режима от 3 до 6 лет. В декабре суд Геленджика признал виновными бывших вице-мэра и директора дворца культуры, которые бесплатно устроили свадьбу сотруднику мэрии. Замглаву администрации Елену Василенко осудили за организацию преступления, её и Марину Юмашеву — в превышении должностных полномочий. Василенко два года нельзя быть чиновницей, Юмашева должна выплатить штраф 30 тыс. рублей. Спустя два с половиной года после преступления, четыре отказа в возбуждении уголовного дела, вмешательства коллегии судей и главы СК Александра Бастрыкина — в Краснодаре начался судебный процесс по делу Юрия Захарческого. В апреле 2020 года он сбил велосипедиста и уехал, без помощи пострадавший скончался. Вплоть до февраля 2022 года Захарчевский работал в краевом суде. Теперь ему грозит 12 лет колонии. Пытки В этом году ЕСПЧ присудил жителю Краснодарского края 52 тыс. евро компенсации за пытки в СИЗО. Жалобы ещё восьми пострадавших о пытках со стороны правоохранителей и силовиков отправили на рассмотрение в Европейский суд. Решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, в России исполнять не собираются. В ноябре суд после 29 переносов заседания признал врача тюремной больницы виновным в смерти «краснодарского каннибала» Бакшеева. Но наказание тут же отменили .

Юристы намерены в суде добиться справедливости для семьи Георгия Кавелидзе, которого полицейские в Кропоткине сутки заставляли сознаться в убийстве. Он умер после освобождения от полученных травм, но возбуждать уголовное дело в городе отказались. Андрей Пивоваров В июле краснодарский суд приговорил политика к четырём годам заключения в колонии общего режима и восьми годам запрета на общественно-политическую деятельность, в том числе в интернете. Его обвиняли в руководстве нежелательной организацией, так как ранее Пивоваров занимал пост исполнительного директора «Открытой России»**. Согласно закону, к уголовной ответственности нельзя привлечь тех, кто добровольно прекратил участие в организации. В ноябре мужчине не дали оспорить приговор, а в декабре перевели из Ахтарска обратно в краснодарское СИЗО. Экология и городская среда Весь год жители станицы Полтавской боролись за закрытие свалки рядом с рисовыми чеками: они перекрывали дорогу, получали штрафы за протесты, обращались в администрацию президента РФ. Глава группы активистов в октябре покончил с собой, не выдержав стресса. 1 декабря Краевой арбитражный суд отказался закрывать полигон. 22 апреля на Федоровском гидроузле рухнула плотина, а 13 мая — временная дамба, которую насыпали взамен обвалившейся. Разрушения с высоты птичьего полета показывали здесь. За аварию судят руководителей «Кубаньмелиоводхоза». С лета чайные компании в Сочи сражаются с госорганами за свои плантации — якобы их используют не по назначению. В конце декабря суд отдал эти земли нацпарку. Жители посёлка Российского в Краснодаре в феврале подали в суд на чиновников за плохие дороги, но иск не приняли.

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Недвижимость Прокуратура Краснодара заявила, что больше всего жители региона пострадали от действий застройщиков и уголовных дел о проблемном жилье. Так, у 37 обманутых дольщиков, которые сами заканчивали возведение дома, требуют вернуть 12-миллионный долг застройщика. А пенсионер, живущий в Анапе, радикально решил проблему с задолженностью по коммуналке — открыл стрельбу по судебным приставам и полицейским. Анапчанина, который считает себя «гражданином СССР»***, не будут судить по российским законам, потому что во время штурма дома мужчину застрелили. В Крымске мужчина, проиграв суд за квартиру при разводе с женой, вышел на улицы с ружьём. Он застрелил троих человек и убил себя. Интернет В октябре осудили начинающую блогерку, оголившую тело на фоне крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске. Девушке назначили штраф 50 тыс. рублей за мелкое хулиганство. В ноябре два видеоблогера отправились в колонию-поселение на два с половиной года за кражу дорожных знаков . Их судили в Тимашевске.

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Два года колонии общего режима получил блогер из Армавира Сергей Орлов, которого обвинили в богохульстве, кощунстве, святотатстве и хранении марихуаны . Оскорбление чувств верующих на суде подтвердила религиоведческо-психолого-лингвистическая экспертиза, сам Орлов полностью признал вину. Ещё Осенью в соцсетях опубликовали видео, где работницы детского сада в Сочи избивают подопечных. Делом заинтересовались правоохранители, прокуратура со второго раза закрыла частный садик, а в декабре следователи направили в суд уголовные дела двух воспитательниц. В апреле краснодарский центр современного искусства «Типография» признали иноагентом. Сотрудники обратились в суд, чтобы оспорить статус — безуспешно. Зато в процессе узнали, что Минюст посчитал основаниями для него: политическую деятельность, выраженную постами в неофициальных соцсетях, и иностранное финансирование для проведения мероприятий в Год Германии . Такие события в России устраивали и Эрмитаж, и Третьяковка, и краснодарские музеи, не подозреваемые в «иноагенстве». Летом СМИ и паблики края много писали про секс — может, и зря. Одного из уличённых в публичном сексе арестовали на девять суток.