14 ноября в Цибанобалке мужчина напал на сотрудников МВД, которые сопровождали коммунальщиков. Дом пришлось штурмовать

14 ноября около 17:15 анапский блогер Андрей Маковозов сообщил о происшествии в Цибанобалке. По его словам, на сельской улице произошла «поножовщина со стрельбой». «Слышны были звуки, похожие на выстрелы. В результате потасовки ранили сотрудника правоохранительных органов, предварительно, участкового. Конфликт произошёл из-за того, что в один из домов приехали отключать коммуникации. Хозяин не платит ни за свет, ни за газ, ни за электричество, считая, что это ему должно доставаться бесплатно, так как он гражданин СССР», — рассказал Маковозов. В районе перекрыли движение автомобилей и общественного транспорта.

Канал «Анапское Черноморье» в 17:55 опубликовал информацию о двух раненых в конфликте. В 18:55, по данным «Маковозовых», начали штурм здания, где заперся нападавший. Очевидцы сообщают о стрельбе и криках.

Спустя 40 минут звуки стихли, приехала скорая. В МВД Краснодарского края подтвердили, что двое участковых полицейских сопровождали представителей коммунальной компании, которые должны отключить свет из-за неуплаты. 56-летний домовладелец «агрессивно отреагировал на отключение здания от электросети, нанёс ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме». Пострадавших госпитализировали, их жизнь вне опасности. Придомовую территорию оцепили прибывшие сотрудники полиции, чтобы задержать мужчину.

Как писали Юга.ру, в марте 2021-го лидера кубанского отделения «Граждан СССР» отправили в колонию-поселение на три с половиной года за экстремистское видео в соцсетях. В октябре суд признал «Совет граждан СССР Прикубанского округа Краснодара» экстремистской организацией и запретил её деятельность. А в конце года 70-летнюю краснодарскую «гражданку» Советского Союза приговорили к шести годам лишения свободы за покушение на убийство. Преступление она готовила с другим активистом движения, тоже пенсионером.