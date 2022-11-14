В Анапе «гражданин СССР» ножом ранил двух полицейских. Ему пытались отключить электричество за неуплату
14 ноября в Цибанобалке мужчина напал на сотрудников МВД, которые сопровождали коммунальщиков. Дом пришлось штурмовать
14 ноября около 17:15 анапский блогер Андрей Маковозов сообщил о происшествии в Цибанобалке.
По его словам, на сельской улице произошла «поножовщина со стрельбой».
«Слышны были звуки, похожие на выстрелы. В результате потасовки ранили сотрудника правоохранительных органов, предварительно, участкового. Конфликт произошёл из-за того, что в один из домов приехали отключать коммуникации. Хозяин не платит ни за свет, ни за газ, ни за электричество, считая, что это ему должно доставаться бесплатно, так как он гражданин СССР», — рассказал Маковозов.
В районе перекрыли движение автомобилей и общественного транспорта.
Канал «Анапское Черноморье» в 17:55 опубликовал информацию о двух раненых в конфликте. В 18:55, по данным «Маковозовых», начали штурм здания, где заперся нападавший. Очевидцы сообщают о стрельбе и криках.
Спустя 40 минут звуки стихли, приехала скорая.
В МВД Краснодарского края подтвердили, что двое участковых полицейских сопровождали представителей коммунальной компании, которые должны отключить свет из-за неуплаты. 56-летний домовладелец «агрессивно отреагировал на отключение здания от электросети, нанёс ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме».
Пострадавших госпитализировали, их жизнь вне опасности.
Придомовую территорию оцепили прибывшие сотрудники полиции, чтобы задержать мужчину.
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А в конце года 70-летнюю краснодарскую «гражданку» Советского Союза приговорили к шести годам лишения свободы за покушение на убийство. Преступление она готовила с другим активистом движения, тоже пенсионером.
«Их призывы не платить за коммунальные услуги — к чему это приведет? Наивные дедушки и бабушки, которые помнят, что раньше деревья были выше, а они моложе и красивей, кто их будет защищать, когда за неуплату их выкинут на улицу? Эта организация? Так она российские суды не признает. Куда они пойдут? В Народный суд или в КГБ жалобу напишут?», — рассуждал краснодарский адвокат Алексей Аванесян ещё в 2019 году. Тогда Юга.ру разбирались, во что верят современные «граждане СССР».
Напомним, в 2014 году депутаты Госдумы предлагали расследовать развал СССР, признать его незаконным и привлечь к ответственности Михаила Горбачёва.