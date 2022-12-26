Блогер из Армавира получил 2 года колонии за оскорбление чувств верующих

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Его обвинили в богохульстве, кощунстве и святотатстве и хранении марихуаны

Армавирский суд вынес приговор Сергею Орлову, которого обвиняли по ч. 1 ст. 148, ч. 1 ст. 228 УК РФ (Нарушение прав на свободу совести и вероисповедания, а также приобретение и хранение наркотиков). 

По данным суда, в июле 2022 года Орлов играл в онлайн-игру и вел трансляцию на своем канале. Там он грубо и нецензурно рассказал, что разместил новое видео. Высказывания блогера оскорбили чувства верующих. То, что они были оскорбляющими, подтвердила религиоведческо-психолого-лингвистическая экспертиза.  

«Своими умышленными действиями Орлов нарушил конституционные права неопределённого круга лиц из числа мусульман, исповедующих религию ислам. Также подсудимый совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта марихуаны», — пояснили в пресс-службе суда. 

На суде Орлов полностью признал вину. Ему назначили год колонии и присоединили к приговору неотбытую часть предыдущего наказания — 1,5 года условно. Окончательное наказание назначено в виде двух лет колонии общего режима.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи уголовное дело возбудили против пенсионера, который раздавал пацифистские листовки. 

Армавир Религия Суд

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Блогер из Армавира получил 2 года колонии за оскорбление чувств верующих
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