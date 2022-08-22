Суд оштрафовал полицейского из Краснодарского края на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России

Краснодарский край

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  • суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 августа Объединенная пресс-служба судов края сообщила, что сотрудник полиции приговорен к штрафу в 40 тыс. рублей за высказывание своего мнения по поводу неправомерных действий своей страны

Крымский районный суд рассмотрел административное дело, собранное, по информации УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении полицейского роты патрульно-постовой службы по Крымскому району. 

Мужчина обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

Из материалов, представленных суду, следует, что сотрудник полиции на работе публично высказывался о теме, которая подпадает под статью. 

«Осуществлял в присутствии других лиц публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержки международного мира и безопасности, в том числе публично призывал к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, путем высказывания своего мнения в части неправомерности действий РФ», — написано в пресс-релизе по итогам суда.

На судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся.  Суд постановил признать сотрудника полиции виновным в совершении административного правонарушения. Мужчина должен будет заплатить штраф — 40 тыс. рублей.

В июле жительницу Сочи оштрафовали на 30 тыс. рублей за пост, дискредитирующий армию РФ. Ранее на Кубани за дискредитацию войск РФ получили штрафы активисты из Анапы и Туапсе. В Краснодаре молодой человек получил штраф в 30 тыс. рублей за поджог дивана. Рядом с диваном на земле он написал слово с латинской буквой Z.   

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