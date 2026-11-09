Долгострои, свалки и хищения. КПРФ призвала отправить в отставку главу Апшеронского района

В обращении партия перечислила претензии к Передерееву, который занимает свой пост уже четыре года. Среди них — проблемы с газификацией. В октябре 2025 года власти района отчитались о вводе межпоселкового газопровода для пяти населенных пунктов. Однако, по данным КПРФ, газ провели только в село Вперед, а жители станицы Кубанской и хутора Калинина не могут подключить дома из-за недоделок в распределительной инфраструктуре. Многие семьи не заготовили дров на зиму.

В КПРФ заявили, что обращение составлено на основе жалоб местных жителей, которые «просят защитить их права и законные интересы, систематически игнорируемые и ущемляемые администрацией».

Партия также указала на нарушения при передаче тепловых сетей в концессию ООО «ТеплоТрансРемонт» осенью 2022 года и необоснованный рост тарифов. Среди других претензий — долгострои: детский сад в станице Кубанской, стадион и зал единоборств в Апшеронске, спортзал в селе Черниговском. Кроме того, КПРФ обратила внимание на переполненные свалки, из-за которых район включили в перечень территорий с повышенной готовностью.

Отдельным пунктом значится уголовное дело в отношении заместителя главы района Вячеслава Мухи, осужденного за мошенничество в особо крупном размере. По версии авторов обращения, он похитил более 2,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на нужды СВО.

КПРФ призвала местное отделение партии и депутатов организовать сбор подписей жителей в поддержку отставки Передереева. В заявлении также говорится, что за четыре года глава района ни разу не встретился с представителями оппозиции, а мнение депутатов и жителей игнорировалось при принятии генерального плана.

Отметим, что проблемы с теплоснабжением в Апшеронском районе привлекали внимание и ранее. В марте 2026 года жители Апшеронска направили коллективное видеообращение председателю Госдумы, главе СК и прокурору с просьбой проверить ситуацию с тарифами на отопление. По их данным, за два года тариф вырос почти на 50%. Жители просили проверить деятельность ООО «ТеплоТрансРемонт» и рассмотреть возможность возврата тепловых сетей в муниципальную собственность.