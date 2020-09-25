В Краснодаре с четвертого раза завели уголовное дело на судью, который полгода назад сбил велосипедиста

Напомним, авария произошла 7 апреля на улице Бородинской. Внедорожник, за рулем которого сидел судья краевого суда Юрий Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова. Он получил травмы и его госпитализировали. 26 августа портал Юга.ру сообщал, что мужчина скончался.

Следователи организовали проверку, чтобы выяснить: умер велосипедист от травм, полученных в ДТП, либо же из-за других причин. Проверка продлилась до 11 сентября, после которой все-таки возбудили уголовное дело, сообщил порталу Юга.ру адвокат семьи погибшего Алексей Иванов. По его словам, дело завели после четырех отказов. Копия постановления о возбуждении уголовного дела есть в распоряжении редакции.

Согласно документу, вечером 7 апреля в Краснодаре произошло ДТП с участием внедорожника под управлением неустановленного водителя и велосипедиста Даниила Юханова, после чего водитель автомобиля покинул место аварии. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

«Наличие в действиях неустановленного лица состава преступления, предусмотренного пунктом "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ» — говорится в постановлении.

По словам адвоката, неустановленным лицом в документе называют судью Краевого суда Юрия Захарчевского . В суде порталу Юга.ру подтвердили, что за рулем внедорожника, сбившего велосипедиста, был именно он.

« Мы обжалуем действия следователя, вынесшего постановление о возбуждении уголовного дела, поскольку судья Захарчевский в нем превратился из виновника ДТП — в свидетеля. Якобы, автомобилем в момент наезда на велосипедиста управляло "неустановленное лицо" — хотя в материалах доследственной проверки есть совершенно однозначный рапорт сотрудника ГИБДД, остановившего Захарчевского за рулем спустя несколько минут после трагедии, а главное — запись видеокамеры, фиксирующей место ДТП» — заявил Иванов.

Как стало известно Юга.ру, Захарчевского на время проверки не отстраняли от работы.