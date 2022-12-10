От жителей дома в Пашковском микрорайоне Краснодара хотят получить 12 млн рублей за долги застройщика, осужденного за мошенничество

В ноябре жители дома рассказали блогеру, что не понимают, как сотрудник обанкротившегося застройщика за его долги передал кредитору землю под их домом. При этом квартиры в нем оформлены в собственности у жильцов. Теперь они боятся остаться на улице. В доме живет 37 семей. Старшая дома Татьяна Пугачева возмущались: «Каким образом они у нотариуса заключили сделку с управляющей? Не приходя сюда и не видя, что здесь, на этом участке, стоит дом. Она передала участок вместе с домом? Вместе с нами?» По словам Пугачевой, жильцы обращались к депутатам, закрепленным за их районом, но те направили граждан в следственный комитет и прокуратуру. На камеру одна из жительниц дома обратилась к президенту: «Владимир Владимирович, помогите нам, чтобы нас отсюда не выгнали, чтоб мы жили здесь».

Блогер прикрепил к видео документы по судебному процессу и его описание. Из них следует, что с августа 2011 года Василий Дурнев владел земельным участком в 1917 кв. метров по улице Карасунская, 257 в Пашковском микрорайоне. 10 сентября 2012 года он передал участок в безвозмездное пользование жилищно-строительному кооперативу «Карасунские озера» для строительства жилого дома. ЖСК «Карасунские озера» заключил договоры с физлицами об участии в строительстве. Кооператив строил дом, пока против Дурнева не возбудили уголовное дело. В 2018 году его осудили за мошенничество в особо крупном размере, и собственники решили достраивать дом своими силами и средствами. В марте 2019 года Дурнева признали виновным по той же статье (ч. 4 ст. 159 УК РФ) за подобные махинации с другим ЖСК — «Юбилейный», на Минской, 67 на въезде в Юбилейный микрорайон.

Собственники дома в Пашковке завершили строительство за свои деньги и подали в Советский районный суд Краснодара иск к администрации. По иску мэрия должна была признать дом объектом завершенного строительства и признать право собственности на квартиры. В декабре 2019 года суд удовлетворил иск в полном объеме. 27 июля 2022 года собственники поставили дом и участок на кадастровый учет и получили выписки о праве собственности. Тем временем, в процедуре банкротства физлица Дурнева назначили его финансовую управляющую — Алину Пишко. 9 декабря 2021-го она подала апелляцию на признание дома объектом завершенного строительства и признании за жильцами права собственности. Поскольку Пишко подала жалобу, пропустив установленный законом срок, она попросила суд восстановить пропущенный срок. Суд первой инстанции отказал в этом, но Краснодарский краевой суд отменил определение суда первой инстанции и восстановил срок на подачу апелляции. Сейчас дело направлено в кассационный суд, который должен поставить точку в споре об уважительности причин пропуска срока управляющей.

Также Пишко передала землю под домом в качестве отступного одному из кредиторов — Роману Гаранже. Собственники заявляют, что это происходило без их ведома. Сейчас в арбитражном суде один из жильцов оспаривает соглашение об отступном между Гаранжей и управляющей. Очередное заседание по этому делу состоялось 8 декабря. Юрист, представляющая жильцов в суде, сообщила Юга.ру: «Заседание отложили на февраль. Арбитражный суд не может рассматривать дело, пока суд общей юрисдикции не вынесет свое решение о принадлежности квартир». В то же время Гаранжа в частном порядке потребовал от жильцов 12 млн рублей отступных, сообщив об этом через их представителя. Собственники сказали, что у них нет таких денег, и теперь они могут остаться без квартир. Для многих это единственное жилье. Представитель жильцов рассказала Юга.ру, что «Пишко подала заявление в арбитраж о выходе из дела о банкротстве Дурнева. Думаю, это ответ на нашу жалобу в Росреестр на действия управляющей». Редакция Юга.ру не смогла связаться с представителями застройщика и с его кредитором, но готова опубликовать их комментарии.