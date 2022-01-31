Бастрыкин попросил возбудить дело против судьи Захарчевского, который насмерть сбил человека в Краснодаре
Глава Следственного комитета попросил возбудить дело против судьи Захарчевского, который в 2020 году насмерть сбил велосипедиста
Как писали Юга.ру, в апреле 2020 года внедорожник сбил 29-летнего велосипедиста Даниила Юханова, который позже скончался в больнице. Водитель скрылся с места преступления и не помог пострадавшему.
Юристы семьи заявили, что за рулем был судья краевого суда Юрий Захарчевский. В суде порталу Юга.ру подтвердили эту информацию. Однако в уголовном деле, которое завели после четырех отказов, Захарчевского так и не назвали — он стал свидетелем по делу, а за рулем внедорожника оказался «неустановленный водитель».
В октябре 2020 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. В декабре адвокат погибшего велосипедиста заявил отвод составу Краснодарского краевого суда, где Захарчесвкого даже не отстранили от должности. В феврале 2021 года, через 10 месяцев после аварии, машину судьи забрали на экспертизу.
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Что произошло сейчас? Бастрыкин попросил привлечь Захарчевского в качестве обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места деяния) и возбудить дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
Высшая квалификационная коллегия судей примет решение по этим вопросам 7 февраля.
Напомним, в середине декабря Коллегия рассмотрела просьбу Бастрыкина и разрешила возбудить дело против бывшей кубанской судьи Елены Хахалевой (ее обвиняют в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге). За неделю до этого экс-судья покинула Россию.