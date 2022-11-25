Стрельба в Крымске. Собрали всё, что известно о трагедии
Стрелком оказался 66-летний Владимир Жиров
В Крымске вечером 24 ноября 66-летний местный житель Владимир Жиров застрелил троих человек и покончил с собой. Произошедшее сняли очевидцы и выложили в соцсети.
В ГУ МВД по краю сообщили, что двоих погибших мужчина застрелил в медицинском центра на улице Комарова. Затем Жиров вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. По предварительным данным, стрелявший мог решиться на преступление на фоне развода.
По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, двоих мужчин — 39 и 53 лет Жиров знал лично и убил из неприязни. Затем он направился к дому сына, выстрелил еще в двух мужчин, один из которых выжил. После этого Жиров покончил с собой. В ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).
Глава Крымского района Сергей Лесь сказал, что семьям погибших окажут помощь в организации траурных мероприятий.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что мужчина с 2019 года владел гладкоствольным ружьем ВПО-209. Срок действия выданного ему разрешения истекал в 2024 году. Депутат отметил, что ранее мужчина не привлекался к ответственности.
В телеграм-канале Mash написали, что мужчина открыл стрельбу после проигранного суда за квартиру. В 2019 году он начал разводиться с женой и не мог поделить с ней совместное имущество. По данным картотеки суда, в мае этого года Жиров подал в суд на сына — в ответ на иск бывшей супруги. Ответчиком выступала жена.
Мужчина говорил, что женщина перед разводом купила квартиру сыну на его деньги. Поэтому потребовал свою долю. Разбирательства шли три года и 24 ноября суд ему отказал.
Как писали Юга.ру, днем 23 ноября в Краснодаре трое мужчин открыли стрельбу на улице Головатого. Одного из участников госпитализировали с огнестрельным ранением.