Стрельба в Крымске. Собрали всё, что известно о трагедии

В Крымске вечером 24 ноября 66-летний местный житель Владимир Жиров застрелил троих человек и покончил с собой. Произошедшее сняли очевидцы и выложили в соцсети.

В ГУ МВД по краю сообщили, что двоих погибших мужчина застрелил в медицинском центра на улице Комарова. Затем Жиров вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. По предварительным данным, стрелявший мог решиться на преступление на фоне развода.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, двоих мужчин — 39 и 53 лет Жиров знал лично и убил из неприязни. Затем он направился к дому сына, выстрелил еще в двух мужчин, один из которых выжил. После этого Жиров покончил с собой. В ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).