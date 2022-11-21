Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* оспаривает иноагентство

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Михаил Беньяш* подал иск об оспаривании статуса иноагента в краснодарском суде

Правозащитник Михаил Беньяш* обжаловал решение Минюста о признании иноагентом в краснодарском суде. В своем телеграм-канале адвокат сообщил, что направил иск 20 ноября. 

Как рассказал Беньяш, подавать иск в московский суд он не стал из-за закрытия краснодарского аэропорта. Также он отметил, что спустя сутки иск в суде не зарегистрировали.

Как писали Юга.ру, Минюст признал иноагентом Михаила Беньяша* 28 октября. В качестве причины включения в список указывается политическая деятельность.  Также ранее статус иноагента получил центр современного искусства «Типография»**.

* — Михиал Беньяш признан иноагентом 

** — центр современного искусства «Типография» признан иноагентом  

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Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* оспаривает иноагентство
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