Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* оспаривает иноагентство

Михаил Беньяш* подал иск об оспаривании статуса иноагента в краснодарском суде

Правозащитник Михаил Беньяш* обжаловал решение Минюста о признании иноагентом в краснодарском суде. В своем телеграм-канале адвокат сообщил, что направил иск 20 ноября.

Как рассказал Беньяш, подавать иск в московский суд он не стал из-за закрытия краснодарского аэропорта. Также он отметил, что спустя сутки иск в суде не зарегистрировали.

Как писали Юга.ру, Минюст признал иноагентом Михаила Беньяша* 28 октября. В качестве причины включения в список указывается политическая деятельность. Также ранее статус иноагента получил центр современного искусства «Типография»**.

* — Михиал Беньяш признан иноагентом

** — центр современного искусства «Типография» признан иноагентом