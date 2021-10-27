Кирилл Мавриди стал новым вице-мэром Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

27 октября в Краснодаре назначили нового вице-мэра. Им стал Кирилл Мавриди

В администрации Краснодара 27 октября снова произошли кадровые перестановки. Вице-мэром города назначили Кирилла Мавриди. Он будет курировать управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управление закупок.

Ранее Мавриди занимал должность должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края.

Кто такой Кирилл Мавриди?

С 2001 года он работал на должности государственного налогового инспектора в инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Туапсинскому району Краснодарского края.

В 2003 году перешел на работу в администрацию Туапсинского района. Курировал вопросы, связанные с экономической и финансовой деятельностью, отвечал за реализацию национальных проектов и инвестиционное развитие района. С 2016 по 2018 годы занимал должность первого заместителя главы Туапсинского района.

В 2018 был советником генерального директора НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «ОМЕГА».

С 2018 по 2019 год работал заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

С августа 2019 года был заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края. В ноябре 2019 года назначен на должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края.

Кадровые перестановки Краснодар Чиновники

Новости

Кирилл Мавриди стал новым вице-мэром Краснодара
В Краснодаре рецидивиста отправили на 14 лет в колонию за насилие над двумя школьницами
В краснодарский суд направят дело сына экс-депутата, который избил полицейского
Безработный, специалист видеонаблюдения, депутат. На кресло мэра Краснодара претендуют уже 19 человек
В Краснодаре в кино покажут фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года
Власти Краснодара потребовали срочно закончить строительство скейт-парка в ЮМР

Лента новостей

Реклама на сайте