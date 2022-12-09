Блогера из Новокубанска обвинили в публикации фейков о ВС РФ за деньги

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео youtube-канала «САНЯ Новокубанск»
    © Скриншот видео youtube-канала «САНЯ Новокубанск»

9 декабря жителя Краснодарского края обвинили в распространении фейков об армии РФ. Ему грозит до 10 лет колонии

Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Речь о блогере Александре Ноздринове, известном под псевдонимом Саня Новокубанск. Его обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ из корыстной заинтересованности (пп.«г, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет колонии.

По данным следствия, подозреваемый изготовил иллюстрацию с недостоверными сведениями и сопроводил ее заведомо ложной надписью на английском языке. Затем мужчина разместил изображение в своем публичном канале в одном из мессенджеров, получив за это деньги от пользователя в качестве благодарности. В расследовании дела участвовали сотрудники ФСБ.

Телеграм-канал Baza уточнял, что блогера судят за фото разрушенного многоэтажного дома в Киеве. В подписи к фотографии он указал, что в разрушениях виновна российская армия.

На период следствия обвиняемого заключили под стражу по ходатайству следователя. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.

Краснодарский край занимает третье место в РФ по количеству дел о дискредитации армии.

Армия Интернет Следственный комитет Суд

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