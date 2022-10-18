За участницей откровенной фотосессии на фоне крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске пришла полиция

Краснодарский край

Распечатать

  • Скриншот публикации телеграм-канала Наша Газета Новороссийск © https://t.me/ng_nov/2270
    Скриншот публикации телеграм-канала Наша Газета Новороссийск © https://t.me/ng_nov/2270

Тверк на улице и оголенные ягодицы на набережной обернулись штрафом для жительницы Новороссийска

Новороссийская полиция отчиталась об успешной операции. Местные участковые 17 октября разыскали участницу скандальных акций. Девушка с маской коня на голове танцевала тверк на пешеходном переходе и в машине. Верхом акционизма стала фотография с оголенными ягодицами на фоне символа города — крейсера «Михаил Кутузов». 

На яркие публикации жительницы города в соцсетях обратила внимание местная пресса. Пользователи соцсетей раскритиковали такое поведение.

«Её место в психушке, там мозги немного подработают», — написали возмущенные горожане под публикацией.  

Полиция Новроссийска изучила видео с камер наблюдения и установила личность нарушительницы. Ею оказалась местная жительница 1997 года рождения. Девушку пригласили в участок. На неё составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Теперь начинающую блогерку ждет суд. Он определит размер штрафа. Девушке придется заплатить от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Новороссийске задержали блогера за дискредитацию армии. Он сразу же извинился. 

Новороссийск Фотография

Новости

За участницей откровенной фотосессии на фоне крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске пришла полиция
Раненные участники СВО и члены их семей могут пожаловаться в Следственный комитет Краснодарского края
«Что говорить, такая трагедия». Репортаж с места крушения СУ-34 в Ейске, где погибли 13 человек
Рядом с парком «Краснодар» строят новую парковку. В самом сквере утепляют экзотические деревья
Мобилизованным могут вернуть деньги, потраченные на экипировку для участия в СВО
Погибших на месте крушения самолета в Ейске похоронят за счёт государства

Лента новостей

«Что говорить, такая трагедия»
Сегодня, 13:27
«Что говорить, такая трагедия»
Репортаж с места крушения СУ-34 в Ейске, где погибли 13 человек
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
Вчера, 18:30
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
Юристы советуют не расслабляться
В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи
Вчера, 11:19
В Краснодаре гадалка заставляла женщину продать квартиру под угрозой смертельной порчи

Реклама на сайте