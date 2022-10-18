За участницей откровенной фотосессии на фоне крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске пришла полиция

Тверк на улице и оголенные ягодицы на набережной обернулись штрафом для жительницы Новороссийска

Новороссийская полиция отчиталась об успешной операции. Местные участковые 17 октября разыскали участницу скандальных акций. Девушка с маской коня на голове танцевала тверк на пешеходном переходе и в машине. Верхом акционизма стала фотография с оголенными ягодицами на фоне символа города — крейсера «Михаил Кутузов».

На яркие публикации жительницы города в соцсетях обратила внимание местная пресса. Пользователи соцсетей раскритиковали такое поведение.

«Её место в психушке, там мозги немного подработают», — написали возмущенные горожане под публикацией.

Полиция Новроссийска изучила видео с камер наблюдения и установила личность нарушительницы. Ею оказалась местная жительница 1997 года рождения. Девушку пригласили в участок. На неё составили протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Теперь начинающую блогерку ждет суд. Он определит размер штрафа. Девушке придется заплатить от 30 до 100 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Новороссийске задержали блогера за дискредитацию армии. Он сразу же извинился.