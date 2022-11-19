В Тимашевске приговорили к колонии-поселению двух популярных видеоблогеров

18 ноября в Тимашевске был вынесен приговор видеоблогерам Станиславу Андрееву и Алексею Андрееву, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Их обвинили в краже дорожных знаков «Инвалиды» с двух парковок в Тимашевске и назначили по 2,5 года колонии-поселения каждому.

Алексей Шамардин ведет YouTube-канал под названием «Наш надзор», у которого на данный момент 269 тысяч подписчиков. У канала «Инспектор Андреев» — 168 тысяч подписчиков. Основная тематика видеороликов на этих каналах — плохая организация дорожного движения, нелегальные стоянки и незаконно установленные дорожные знаки.

В феврале 2021 года Шамардин и Андреев снимали очередной ролик в Тимашевске. Возле здания городской администрации и торгового центра они обнаружили два незаконных, по их мнению, знака «Парковка для инвалидов» — и демонтировали их. При демонтаже одного из знаков присутствовал представитель районной администрации.

После этого на блогеров завели уголовное дело по статье п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Рассмотрение длилось около года. Приговор может быть обжалован до 27 ноября.

Ранее на этой неделе полиция пыталась доставить в суд активистов, протестующих против свалки в станице Полтавской, а на краснодарского адвоката завели административное дело из-за постов в Telegram.