В суд передали дело краснодарского судьи Захарчевского, который сбил велосипедиста и уехал

В СК РФ сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении судьи Юрия Захарчевского. Он обвиняется по ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть и оставление в опасности).

В ведомстве добавили, что в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий и наложили арест на его имущество. Дело передали в суд.

Как писали Юга.ру, в апреле 2020 года судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский сбил велосипедиста и уехал. Пострадавший позже умер в больнице. Семье погибшего четыре раза отказали в возбуждении уголовного дела. Потом дело завели, но не против Захарчевского, а по факту смерти. Ход дела решил проконтролировать глава СК Александр Бастрыкин.

Затем глава СК обратился к Высшей квалификационной коллегии судей с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Захарчевского. После этого судья ушел в отставку. Сообщалось, что если мужчину признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.