Кордоба оформил дубль: «Краснодар» разнес ЦСКА со счетом 4:2

«Краснодар» обыграл ЦСКА в 14-м туре РПЛ и поднялся на третье место

Счет на 16-й минуте открыл нападающий «быков» Джон Кордоба. На 35-й ЦСКА отыгрался — гол забил полузащитник Матвей Кисляк. На 40-й минуте полузащитник «быков» Батчи снова вывел свою команду вперед.

7 ноября на «Ozon Арене» прошел матч 14-го тура Альфа-Банк РПЛ между ФК «Краснодар» и московским ЦСКА.

На 73-й минуте полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин забил третий мяч в ворота соперника. А на 82-й форвард «Краснодара» Джон Кордоба ударом головой оформил дубль. До финального свистка ЦСКА успел еще раз поразить ворота «быков» — гол на счету полузащитника Кирилла Глебова.

Игра закончилась со счетом 4:2. ФК «Краснодар» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.