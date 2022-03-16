Сайты краснодарского и других арбитражных судов взломали

Утром 16 марта хакеры атаковали сайты российских арбитражных судов. По данным «Коммерсанта», это случилось около 05:00. К вечеру этого дня сайт краснодарского суда все еще недоступен, вместо него открывается главная страница федеральных арбитражных судов с объявлением:

«По техническим причинам 16.03.2022 доступ к официальным сайтам федеральных арбитражных судов Российской Федерации приостановлен. Режим работы и контактную информацию о федеральных арбитражных судах возможно посмотреть в разделах сайта arbitr.ru. В настоящий момент принимаются меры по восстановлению работы сайтов федеральных арбитражных судов».

То же самое произошло с сайтами судов других регионов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Алтайского края, Свердловской области, Камчатки и других. В поисковой выдаче по запросу «московский арбитражный суд» вместо текста с сайта суда появляется обращение неизвестного, который в грубой форме с матами осуждает «соотечественников» за происходящее.