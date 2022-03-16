Сайты краснодарского и других арбитражных судов взломали
Утром 16 марта хакеры взломали сайты российских арбитражных судов. Краснодарский до сих пор недоступен
Утром 16 марта хакеры атаковали сайты российских арбитражных судов. По данным «Коммерсанта», это случилось около 05:00. К вечеру этого дня сайт краснодарского суда все еще недоступен, вместо него открывается главная страница федеральных арбитражных судов с объявлением:
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«По техническим причинам 16.03.2022 доступ к официальным сайтам федеральных арбитражных судов Российской Федерации приостановлен. Режим работы и контактную информацию о федеральных арбитражных судах возможно посмотреть в разделах сайта arbitr.ru. В настоящий момент принимаются меры по восстановлению работы сайтов федеральных арбитражных судов».
То же самое произошло с сайтами судов других регионов: Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Алтайского края, Свердловской области, Камчатки и других. В поисковой выдаче по запросу «московский арбитражный суд» вместо текста с сайта суда появляется обращение неизвестного, который в грубой форме с матами осуждает «соотечественников» за происходящее.
Как писали Юга.ру, 26 февраля сайты «Нашей газеты» в Новороссийске и Екатеринбурге взломали, чтобы опубликовать «жесткие новости про Украину». 28 февраля атаковали сайты «Фонтанка», «КоммерсантЪ», «Такие дела», «Форбс», «Е1», peopletalk.ru, ТАСС, Znak.com, «Вести.ru», «Известия». Там вывесили на весь экран окно-заглушку, где находился/находится текст с обращением по поводу ситуации в Украине. 9 марта сайты ФАС, ФСИН, МВД, Роскомнадзора, Минкульта и Минцифры взломали, установив на них картинки с танками и военными.
Напомним, из-за санкций заблокировали сайт с расписанием общественного транспорта в Краснодаре.