Как выглядит Утриш через два года после пожара и как теперь попасть в закрытый заповедник

Сегодня, 2 сентября, «Утриш» отмечает 12-ый день рождения. В конце августа 2020 года масштабный трехдневный пожар практически уничтожил четвертую лагуну заповедника. С тех пор проход туда закрыли, а строго охраняемую зону значительно расширили. Юга.ру увидели, как сейчас выглядят пострадавшие участки реликтового леса и узнали, как скоро эти места вернут свой допожарный облик (спойлер — едва ли при нашей жизни). Что такое Утриш и почему это заповедник Новороссийск и Анапу разделяет гористый и лесистый полуостров Абрау. Большая часть этого полуострова — между поселками Большой и Малый Утриш — минимально освоена человеком и сохраняет плюс-минус тот же вид, что и много тысяч лет назад.

Поселок Большой Утриш © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Справа налево — первая, вторая, «змеиная» и третья лагуны Утриша © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Четвертая лагуна Утриша; вдали видно пристань поселка Малый Утриш © Фото Антона Быкова, Юга.ру

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«Утриш» уникален тем, что это единственный в черноморском регионе сохранившийся участок реликтовой средиземноморской флоры и фауны», — считает эколог Дмитрий Шевченко. — «Нигде больше нет таких же по площади можжевелово-фисташковых редколесий, которые бы соседствовали с дубово-грабовым лесом. Аналогичные ландшафты в Крыму не идут ни в какое сравнение — там они маленькие по площади, а лес в основном моложе». В 1994 году здесь учредили природный заказник «Большой Утриш». А в 2010-м переформатировали часть заказника в заповедник. Первоначально заповедник «Утриш» имел форму подковы вокруг третьей и четвертой лагун, издавна облюбованных любителями дикого отдыха на природе. Пешие подходы к излюбленным лагунам оказались для «дикарей» перекрытыми. Впрочем, владельцы катеров тут же организовали регулярный подвоз и вывоз всех желающих внутрь заветной подковы. После трагических событий августа 2020 года территорию заповедника увеличили почти вдвое. Никаких «подков» и лазеек для туристов отныне не осталось.

Границы заповедника «Утриш» в 2022 году. Оранжевым отмечено место пожара © Скриншот сайта Maps.yandex.ru

Что случилось в августе 2020-го В 14:35 24 августа 2020 года появились первые сообщения о том, что в заповеднике «Утриш» горит лес. В пресс-службе краевого МЧС поначалу отчитались, что площадь пожара составляет 2 гектара и на тушение отправлено 49 человек и десять спецмашин. Вскоре стало понятно, что ситуация серьезная. Туристы, которые находились рядом с эпицентром возгорания, рассказали, что огонь стремительно распространяется вверх по горам и «повсюду летает пепел». Ночные фотографии с места событий выглядели инфернально.

© Фото Андрея Велигуры

Сутки спустя, в 13:00 25 августа, пожар тушили уже 348 сотрудников МЧС и 59 единиц техники. Тушение сильно затруднялось сложным рельефом местности. Поэтому из Московской области на помощь запросили Ил-76 с 42 тоннами воды на борту, а из Красноярска — самолет-амфибию Бе-200. Согласно официальным отчетам, с четвертой лагуны к тому моменту эвакуировали около тысячи туристов, которые отдыхали в окрестностях с палатками. Многие отказывались уезжать. «Две тысячи человек организовались в цепочку длиной около километра, передавая бутылки с водой вверх в гору», — рассказывал один из очевидцев пожара Виталий Кавтарадзе.

Пожар в заповеднике «Утриш» © Фото Виталия Кавтарадзе

Пожар в заповеднике «Утриш» © Фото Виталия Кавтарадзе

Пожар в заповеднике «Утриш» © Фото Виталия Кавтарадзе

Пожар в заповеднике «Утриш» © Фото Виталия Кавтарадзе

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На третий день распространение огня, наконец, остановили. В 17:25 26 августа пресс-служба заповедника «Утриш» отчиталась о том, что все открытые очаги горения ликвидированы. Добавив, что многие можжевельники еще продолжают тлеть и снова могут вспыхнуть. Общая площадь, пройденная огнем, составила 126 га (64 — на территории заповедника, еще 62 — в заказнике, внутри «подковы»). Пожарной авиации пришлось сбросить на горящий лес 1546 тонн воды. Больше всего пострадала растительность на горах Медведь, Кобыла и в расположенном между ними ущельем Базовая (Сухая) Щель. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в случившемся туристов-дикарей. «Следствие, конечно, разберется, что причиной пожаров как раз вот эти самые туристы и явились. Они готовят себе еду и готовят ее на кострах. Вот это и явилось следствием того, это я так считаю, это моя точка зрения, в том числе и небрежное отношение с огнем одного из туристов», — заявил чиновник. У туристов была совсем иная точка зрения. По словам Виталия Кавтарадзе, на линии в 2 км почти одновременно возникло пять раздельных очагов. «Мы заливали огонь на южном склоне горы Кобыла, нам удалось взять все под хлипкий контроль. Затем в 50-100 метрах раздался взрыв, и на нас пошел огненный шторм. Еле ноги унесли», — рассказал Кавтарадзе. Сотрудники Анапского лесничества, которые исследовали место происшествия, приняли точку зрения губернатора. При этом, согласно их отчету, очаг возгорания был именно в заповеднике, а не в заказнике — высоко в горах лесники нашли сгоревшую палатку.

Многие можжевеловые деревья продолжали тлеть еще несколько дней © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вид с вершины горы Кобыла на третью лагуну © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Западный склон горы Медведь сгорел почти полностью © Фото Антона Быкова, Юга.ру

К счастью, многие вековые деревья чудом избежали пламени © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первые последствия Ущерб, причиненный заповеднику «Утриш», оценили в 980 млн. рублей. Сгорели 4800 деревьев, многие из которых — краснокнижные породы: можжевельник высокий, фисташка туполистная, сосна пицундская. Еще на 120 миллионов ущерба насчитали заказнику «Большой Утриш». Против тогдашнего директора заповедника Олега Козырева 1 сентября 2020 года завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая особо крупный ущерб», поскольку очаг возгорания обнаружили в зоне его ответственности. Далее выяснилось, что судить будут не только директора «Утриша», но и его 37-летнего сына, который на протяжении двух лет, вплоть до пожара, числился в заповеднике на должности госинспектора по охране окружающей среды, получал за это около 8000 рублей в месяц, но фактически не работал. А директору прилетело дополнительное обвинение — в том, что госинспекторы по его приказу вместо патрулирования занимались продажей билетов за проход на заповедную территорию.

Пропускной пункт заповедника возле поселка Большой Утриш © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Пустынные пляжи Утриша всегда манили отдыхающих © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Гора Медведь (434,6 м над уровнем моря) © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В первой лагуне до сих пор остались курортные сооружения © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В апреле 2022 года Анапский суд признал обоих родственников виновными. Олег Козырев получил 1 год и 2 месяца лишения свободы со штрафом в 100 000 рублей, его сын — 1 год лишения свободы. К слову, это был далеко не первый пожар на Утрише, даже если брать в расчет только 2010-е годы. 21 августа 2017-го в районе горы Медведь упал и взорвался легкомоторный вертолет, совершавший рейс по заказу Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо». А в ночь с 10 на 11 августа 2013-го на границе заповедника сгорело 9 гектаров леса у поселка Малый Утриш. Причиной считают фейерверк, запушенный с турбазы. Но, конечно, ни одно из этих происшествий по тяжести последствий даже близко не стоит рядом с пожаром 2020 года. Еще в марте 2021-го сгоревшие угодья выглядели очень печально. Впрочем, еще полтора года спустя картина кажется уже гораздо более оптимистичной.

Что сотрудники заповедника говорят сейчас — Восстановление пострадавших участков идет естественным чередом, — считает Ольга Быхалова, заместитель директора по научной работе заповедника «Утриш». — Прорастает травянистый покров (преимущественно злаковые растения), формируется кустарниковый ярус (здесь он представлен практически исключительно сумаховыми сообществами). Кустарники являются хорошей защитой для будущего леса, поскольку только что проросшие деревья еще очень ранимы, и листья сумаха дают им необходимую защиту от солнца и ветра. Когда деревья как следует укоренятся и начнут расти, сумах перекочует на открытые участки.

Злаковые растения — это желтый слой; сумаховые — светло-зеленый © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На выгоревших участках кусты и трава стали получать гораздо больше солнца, что привело к их буйному росту © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Зола от сгоревших деревьев является отличным естественным удобрением © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Природа медленно, но верно отвоевывает участки пожарища © Фото Антона Быкова, Юга.ру

— Есть ли риск утраты уникального природного сообщества? Вряд ли, — продолжает эксперт. — Климатические условия не изменились. Вокруг остался тот же самый фитоценоз, складывавшийся тысячелетиями. Каким-то другим растениям будет гораздо сложнее вырасти на этих участках. Можно назвать везением, что пожар распространялся не ровным фронтом, а, если можно так сказать, рукавами. Выгоревшие участки чередуются с нетронутыми, где сохранившиеся деревья являются естественным источником распространения семян. Я считаю, что можжевелово-фисташковое редколесье будет постепенно восстанавливаться. Даже несмотря на то, что при пожаре пострадало примерно 8,5% его площади (126 га из 1500). Мы еще в прошлом году зафиксировали хороший подрост сосны пицундской — некоторые деревья успели вырасти до 30 см. Сейчас у них пошел второй год плюс добавились те, что начали расти только сейчас. С можжевельником сложнее. Ему для того, чтобы прорасти, нужно больше влаги и тени. Но обнадеживает то, что семена можжевельника могут находиться в спячке много лет.

Новый можжевельник пока что не пророс © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Многие сгоревшие деревья были старше 100 лет © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первыми деревьями нового поколения здесь станут, скорее всего, пицундские сосны © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Но сначала, согласно прогнозам ученых, склоны зарастут сумахом © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Фауне заповедника, по мнению Ольги Быхаловой, тоже ничего не угрожает. В 2022 году здесь встречали самых разных животных, которые используют местные травянистые растения в своей жизнедеятельности — от насекомых до сухопутных черепах и даже оленей. — Хорошо сохранился биоценоз почвенных животных: мокриц, ракообразных, почвенных клещей, нематод, личинок жуков, насекомых и бабочек, — уверена Быхалова. — Пожар начался во время длительного засушливого периода. Так что почвенные животные ушли вглубь почвы, где им хватает влаги, что помогло многим пережить возгорание, поскольку пожар был преимущественно верховой. Ученые из других регионов понаблюдали и сказали, что у нас восстановление идет примерно в два раза быстрее, чем, например, на сгоревших участках тайги в Красноярском крае. Это, в первую очередь, связано с тем, что вегетационный сезон на Черноморском побережье вдвое длиннее — ранняя весна, поздняя осень.

Гора Кобыла, вид на Большой Утриш © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Обрывы на восточной стороне горы Кобыла с берега не видны © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Сотрудникам МЧС и волонтерам удалось остановить пожар там, куда можно было добраться своими ногами © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В итоге сгорело 8,5% можжевелово-фисташкового редколесья в заповеднике © Фото Антона Быкова, Юга.ру

— Динамика восстановления хорошая, всё идет по плану, — говорит Олег Чихачёв, директор заповедника «Утриш». — Другое дело, что для того, чтобы на месте сгоревших деревьев появились такие же, ждать придется 50, 70, а то и 100 лет. Ведь можжевельник растет очень медленно. Сейчас заповедник работает в штатном режиме. Например, здесь ведут съемки детского сериала «Девочка и дельфин» — о работнике природоохранного кордона, в гости к которому приехала внучка и познакомилась с дельфином. Вот только обычным людям посетить «Утриш» теперь можно исключительно на официальных экскурсиях, которые, по словам Чихачёва, очень востребованы — квоты на посещение строгие, а в период повышенной пожароопасности их еще и урезают вдвое. Сейчас экскурсоводы берут в одну группу не более 10 человек. В день проходит в среднем четыре экскурсии.