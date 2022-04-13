Жители поселка Российского подали в суд на чиновников из-за плохих дорог. Но иск у них не приняли
В феврале 2022 года жители поселка Российского подали в суд на чиновников. Так они хотели «заставить» сотрудников мэрии надлежащим образом обслуживать дороги
Из-за чего на чиновников подали в суд. В феврале Юга.ру писали, что жители поселка Российского, недовольные тем, как чиновники следят за дорогами, подали в суд на органы местного самоуправления. Сайт 93.ru тогда сообщал, что дороги в поселке не соответствуют ГОСТу. Поэтому машины просто не могут по ним нормально ездить, в том числе и автомобили экстренных служб. Это, по словам юристов, нарушает права граждан на жизнь и здоровье, безопасное дорожное движение.
Иск подали адвокаты Виталий Кацко и Никита Хмельников от лица местной жительницы Натальи Татарниковой к мэрии города, департаменту транспорта и дорожного хозяйства и Центру мониторинга дорожного движения и транспорта. Истица просила признать незаконным бездействие чиновников по содержанию дорог на 15 улицах: Парижской, Рымникской, Очаковской, Куликова Поля, Измаильской, Благородной, Бисерной, Академика Королева, Ратной Славы, Тепличной, 2-й Тверской, Тверской, Комарова, Триумфальной, Лаперуза.
Что теперь. 13 апреля сайт 93.ru со ссылкой на Виталия Кацко написал, что суд отказал в иске. Кацко сказал, что, по мнению суда, дороги в поселке Российском находятся в хорошем состоянии, и администрация выполняет свои обязанности по их содержанию. Юрист собирается обжаловать это решение.
Ранее Юга.ру писали, что блогер и урбанист Илья Варламов приехал в Краснодар и снял ролик про поселок Российский. Сам поселок он назвал гетто и удивился убитым дорогам, отсутствию контроля за градостроительными нормами, инфраструктуры и нормальных условий для жизни.
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Напомним, еще в мае 2021 года жители поселка Российского создали петицию с требованием привести в порядок дороги.
Рядом с поселком Российским есть коттеджный поселок Комарово. Люди там живут на улицах без названий. Местные жители просят чиновников приехать и разобраться с этой проблемой, но она пока не решается. Юга.ру направляли запрос в мэрию по этому поводу, но ответа редакция до сих пор не получила.