Жители поселка Российского подали в суд на чиновников из-за плохих дорог. Но иск у них не приняли

В феврале 2022 года жители поселка Российского подали в суд на чиновников. Так они хотели «заставить» сотрудников мэрии надлежащим образом обслуживать дороги

Из-за чего на чиновников подали в суд. В феврале Юга.ру писали, что жители поселка Российского, недовольные тем, как чиновники следят за дорогами, подали в суд на органы местного самоуправления. Сайт 93.ru тогда сообщал, что дороги в поселке не соответствуют ГОСТу. Поэтому машины просто не могут по ним нормально ездить, в том числе и автомобили экстренных служб. Это, по словам юристов, нарушает права граждан на жизнь и здоровье, безопасное дорожное движение.