«Роснефть» вновь ввела лимиты на продажу топлива. Коснулись ли ограничения Краснодарского края?

Сеть АЗС «Роснефть» 9 ноября ввела лимит на отпуск топлива: до 30 литров на городских АЗС и до 50 литров на трассе

9 ноября Минэкономразвития Забайкалья сообщило, что сеть АЗС «Роснефть» вновь ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива во всех регионах России, в том числе и в Краснодарском крае.

Лимит — 30 литров на городских заправках и 50 литров на станциях, расположенных на трассе.

Отметим, что официально «Роснефть» не сообщала об ограничениях. На горячей линии сети АЗС редакторке Юга.ру заявили, что не владеют данной информацией и не могут ответить. Оператор также добавил, что на отдельных заправках могут действовать ограничения на отпуск топлива в канистрах — на это влияет остаток горючего.