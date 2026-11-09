«Роснефть» вновь ввела лимиты на продажу топлива. Коснулись ли ограничения Краснодарского края?
Сеть АЗС «Роснефть» 9 ноября ввела лимит на отпуск топлива: до 30 литров на городских АЗС и до 50 литров на трассе
9 ноября Минэкономразвития Забайкалья сообщило, что сеть АЗС «Роснефть» вновь ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива во всех регионах России, в том числе и в Краснодарском крае.
Лимит — 30 литров на городских заправках и 50 литров на станциях, расположенных на трассе.
Отметим, что официально «Роснефть» не сообщала об ограничениях. На горячей линии сети АЗС редакторке Юга.ру заявили, что не владеют данной информацией и не могут ответить. Оператор также добавил, что на отдельных заправках могут действовать ограничения на отпуск топлива в канистрах — на это влияет остаток горючего.
Власти Краснодара также не сообщали о введении ограничений. По данным городского МЦУ, в краевой столице 9 ноября работают 103 АЗС.
Отметим, что ранее официально сообщалось о введении локальных ограничений на АЗС «Роснефти» в Карелии, Архангельской и Пензенской областях, Красноярском крае и других регионах. Причиной называли необходимость избежать ажиотажного спроса и перебоев с топливом.
Напомним, что «Роснефть» не в первый раз вводит ограничения на отпуск топлива. Летом 2026 года компания ограничила продажу бензина до 30 литров, а в конце июля лимит был увеличен до 50 литров. В некоторых регионах ограничение отменили в конце октября, однако про ситуацию в Краснодарском крае неизвестно.
Как писали Юга.ру, с июля бензин АИ-98 на Кубани подорожал на 12,5%.
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