«Роснефть» вновь ввела лимиты на продажу топлива. Коснулись ли ограничения Краснодарского края?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Сеть АЗС «Роснефть» 9 ноября ввела лимит на отпуск топлива: до 30 литров на городских АЗС и до 50 литров на трассе

9 ноября Минэкономразвития Забайкалья сообщило, что сеть АЗС «Роснефть» вновь ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива во всех регионах России, в том числе и в Краснодарском крае. 

Лимит — 30 литров на городских заправках и 50 литров на станциях, расположенных на трассе. 

Отметим, что официально «Роснефть» не сообщала об ограничениях. На горячей линии сети АЗС редакторке Юга.ру заявили, что не владеют данной информацией и не могут ответить. Оператор также добавил, что на отдельных заправках могут действовать ограничения на отпуск топлива в канистрах — на это влияет остаток горючего. 

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Власти Краснодара также не сообщали о введении ограничений. По данным городского МЦУ, в краевой столице 9 ноября работают 103 АЗС. 

Отметим, что ранее официально сообщалось о введении локальных ограничений на АЗС «Роснефти» в Карелии, Архангельской и Пензенской областях, Красноярском крае и других регионах. Причиной называли необходимость избежать ажиотажного спроса и перебоев с топливом. 

Напомним, что «Роснефть» не в первый раз вводит ограничения на отпуск топлива. Летом 2026 года компания ограничила продажу бензина до 30 литров, а в конце июля лимит был увеличен до 50 литров. В некоторых регионах ограничение отменили в конце октября, однако про ситуацию в Краснодарском крае неизвестно.

Как писали Юга.ру, с июля бензин АИ-98 на Кубани подорожал на 12,5%.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Торговля Транспорт

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