Как выглядит Федоровский гидроузел после повторного разрушения (ФОТО, ВИДЕО)

Менее чем за месяц Федоровский гидроузел на реке Кубани дважды угодил в сводки важнейших новостей страны: 22 апреля рухнула его плотина , а 13 мая — временная дамба , которую насыпали взамен обвалившейся. Юга.ру отправили на место двойного происшествия квадрокоптер, чтобы с высоты птичьего полета взглянуть, как обстоят дела на объекте сейчас.

Федоровский подпорный гидроузел построили на реке Кубань в 40 км ниже по течению от Краснодара в 1967 году, чтобы получить возможность регулировать водоснабжение 130 тысяч гектаров рисовых полей в Абинском, Крымском, Красноармейском и Калининском районах края.

После того как объект ввели в эксплуатацию, русло Кубани спрямилось и стало короче примерно на 1,5 км. Озера-старицы, получившиеся в результате, вы можете увидеть в левой верхней части снимка © Фото Антона Быкова, Юга.ру

После того как объект ввели в эксплуатацию, русло Кубани спрямилось и стало короче примерно на 1,5 км. Озера-старицы, получившиеся в результате, вы можете увидеть в левой верхней части снимка © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Объект построили с запасом долголетия в полвека, так что в 2017-м настало время задуматься о реконструкции гидроузла. Проезд по верхнему гребню плотины закрыли сначала для грузового транспорта, а в сентябре 2021-го — для всего остального (и для пешеходов тоже). Это создало большие трудности для жителей станицы Федоровской, большинство из которых работали на другом берегу реки — в хуторе Прикубанском, станице Марьянской или Краснодаре.

К этому времени был составлен список того, что именно надо отремонтировать на объекте:

заменить все плиты и балки железобетонной плотины;

установить электронные мониторы состояния несущих конструкций;

обновить грузоподъемное оборудование шлюзов;

поменять оборудование в диспетчерской;

повысить общую сейсмостойкость.

Госзаказчиком выступило ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз», подрядчиком — ООО «Инженерные технологические системы». Общую сумму контракта оценили в 470 миллионов 344 тысячи рублей.

Некий местный активист, который представился порталу 93.ru именем Александр, рассказал, что инициативная группа граждан перед закрытием гидроузла на реконструкцию пообщалась с главным энергетиком, который проработал на этой плотине всю жизнь, и тот сказать, что ничего трогать не надо, поскольку конструкция способна простоять еще лет 100.

Сам ход реконструкции Александр описал так: «Строители сняли всё верхнее полотно, [после чего] лопнула одна из центральных стоек — от основания до самого верха разошлась примерно на 10 сантиметров. <...> Когда это произошло, фирма, занимающаяся ремонтом, собрала всю технику и уехала. Это случилось примерно в октябре-ноябре прошлого года».

Активно возобновились работы уже по весне, после того, как на объект зачастили комиссии из Министерства сельского хозяйства — ведь в начале мая следовало начать подачу воды на рисовые чеки.

А утром 22 апреля под напором воды сломалось сразу четыре из семи секций железобетонной плотины.