Как выглядит Федоровский гидроузел после повторного разрушения (ФОТО, ВИДЕО)
Менее чем за месяц Федоровский гидроузел на реке Кубани дважды угодил в сводки важнейших новостей страны: 22 апреля рухнула его плотина, а 13 мая — временная дамба, которую насыпали взамен обвалившейся. Юга.ру отправили на место двойного происшествия квадрокоптер, чтобы с высоты птичьего полета взглянуть, как обстоят дела на объекте сейчас.
Зачем вообще нужна эта плотина?
Федоровский подпорный гидроузел построили на реке Кубань в 40 км ниже по течению от Краснодара в 1967 году, чтобы получить возможность регулировать водоснабжение 130 тысяч гектаров рисовых полей в Абинском, Крымском, Красноармейском и Калининском районах края.
Что именно произошло на гидроузле?
Объект построили с запасом долголетия в полвека, так что в 2017-м настало время задуматься о реконструкции гидроузла. Проезд по верхнему гребню плотины закрыли сначала для грузового транспорта, а в сентябре 2021-го — для всего остального (и для пешеходов тоже). Это создало большие трудности для жителей станицы Федоровской, большинство из которых работали на другом берегу реки — в хуторе Прикубанском, станице Марьянской или Краснодаре.
К этому времени был составлен список того, что именно надо отремонтировать на объекте:
- заменить все плиты и балки железобетонной плотины;
- установить электронные мониторы состояния несущих конструкций;
- обновить грузоподъемное оборудование шлюзов;
- поменять оборудование в диспетчерской;
- повысить общую сейсмостойкость.
Госзаказчиком выступило ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз», подрядчиком — ООО «Инженерные технологические системы». Общую сумму контракта оценили в 470 миллионов 344 тысячи рублей.
Некий местный активист, который представился порталу 93.ru именем Александр, рассказал, что инициативная группа граждан перед закрытием гидроузла на реконструкцию пообщалась с главным энергетиком, который проработал на этой плотине всю жизнь, и тот сказать, что ничего трогать не надо, поскольку конструкция способна простоять еще лет 100.
Сам ход реконструкции Александр описал так: «Строители сняли всё верхнее полотно, [после чего] лопнула одна из центральных стоек — от основания до самого верха разошлась примерно на 10 сантиметров. <...> Когда это произошло, фирма, занимающаяся ремонтом, собрала всю технику и уехала. Это случилось примерно в октябре-ноябре прошлого года».
Активно возобновились работы уже по весне, после того, как на объект зачастили комиссии из Министерства сельского хозяйства — ведь в начале мая следовало начать подачу воды на рисовые чеки.
А утром 22 апреля под напором воды сломалось сразу четыре из семи секций железобетонной плотины.
Чем эта авария нам грозит?
Как отметили в региональном МЧС, сколько-нибудь опасного повышения уровня реки ниже по течения не произошло. Поэтому главным среди печальных итогов этого ЧП стал тот факт, что уровень воды на верхней отметке гидроузла сделался недостаточным для орошения 80% рисовых полей в Краснодарском крае. А это, по оценке «Кубаньмелиоводхоза», грозит сокращением урожая риса на 40%.
Так что проект экстренной реконструкции гидроузла был готов уже 27 апреля. Чуть выше по течению решили насыпать подпорную стену, чтобы:
- облегчить доступ к рухнувшим конструкциям;
- вернуть нужный для рисоводов уровень воды на верхней отметке гидроузла.
А что там разрушилось во второй раз?
Подпорную стену достроили 12 мая, после чего Кубанское водохранилище получило указание увеличить водосброс с 462 до 659 кубометров в секунду — чтобы речная вода начала наполнять систему рисовых каналов.
Но что-то очень быстро пошло не так, и свеженасыпанную дамбу размыло уже через несколько часов. Срочно вызванные на место происшествия сотрудники краевого МЧС оценили ширину промыва в 10 метров.
Однако, если учесть, что габаритная длина грузового КАМАЗа составляет 6,69 метров, то очевидно, что к 15 мая (когда были сделаны наши снимки) ситуация существенно ухудшилась.
Сейчас место промыва укрепляют более массивными железобетонными конструкциями.
Нам остается пожелать, чтобы этот план сработал и рисовые чеки Краснодарского края, наконец, получили весь нужный объем воды.
К слову, мы любим снимать воду с высоты птичьего полета. Вот, например, наш аэрофотополет над озером Старая Кубань: часть 1 и часть 2. А вот мы полетали над будущей набережной Юбилейного (жаль только, что проект заморозили из-за роста цен).