ЕСПЧ присудил жителю Краснодарского края 52 тыс. евро компенсации за пытки в СИЗО

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Европейский суд по правам человека присудил 354 тыс. евро жертвам пыток из 8 регионов России. Среди пострадавших житель Краснодарского края

Пострадавшие отмечали, что пытки совершали в учреждениях МВД и ФСИН в восьми регионах России: в Москве (СИЗО-1 «Матросская тишина»), Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Дагестане, Краснодарском крае, Воронежской, Оренбургской и Владимирской областях. ЕСПЧ обязал правительство РФ выплатить жертвам пыток 354 тыс. 300 евро в качестве компенсации морального вреда.

В Краснодарском крае суд присудил 52 тыс. долларов Эдуарду Паладьяну. Из опубликованного документа следует, что в марте 2013 года его арестовали по подозрению в причастности к убийству. В изоляторах временного содержания он находился до декабря 2014 года, где подвергся пыткам электрическим током, избиениям, психологическому давлению и угрозам со стороны сотрудников полиции и следователя. 

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Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у Паладяна были ссадины на пальцах обеих рук, коленях, спине, плечах, локтях, синяк на спине, несколько следов ожогов, свидетельствующих о поражении электрическим током. Однако специалисты пришли к выводу, что нет доказательств того, что мужчину пытали.

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении проекты федеральных законов о неисполнении решений Европейского суда по правам человека. Не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи РФ заявления о выходе из Совета Европы. Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Как писали Юга.ру, в Кропоткине полицейские заставляли Георгия Кавелидзе сознаться в убийстве. После суток в отделе мужчина вернулся домой с гематомой на голове и кровотечением из уха, а потом умер.

В феврале 2022 года житель Сочи рассказал о пытках электрошокером в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции местного УВД. По словам пострадавшего, полицейские хотели узнать, где находится его знакомый криптобизнесмен, и получить доступ к его криптокошельку.

Деньги Правосудие пытки

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ЕСПЧ присудил жителю Краснодарского края 52 тыс. евро компенсации за пытки в СИЗО
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