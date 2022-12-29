Мобилизованного отца ребёнка-инвалида из Славянска-на-Кубани вернут домой

Краснодарский край

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  • Призывники в Ставропольском крае © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    Призывники в Ставропольском крае © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

29 декабря краевая мобилизационная комиссия решила вернуть домой Сергея Сапрыкина из Славянска-на-Кубани

Дома мужчину ждут супруга Евгения и шестилетний сын-инвалид, у которого эпилепсия. Женщина не в состоянии одна воспитывать мальчика, поскольку у него постоянные приступы, до 12 раз в сутки, спрогнозировать которые невозможно.

Евгения неоднократно записывала видео, на которых рассказывала о своём тяжелом положении и требовала вернуть Сергея домой. Просила об этом и Ксения Собчак, журналистка рассказала о Сапрыкиных в своём телеграм-канале. Как выяснилось, возвращение Сергея домой затягивалось из-за отсутствия справки о паллиативном статусе ребёнка. Оформить её в ускоренном порядке смогли только после огласки.

«Мне сегодня сообщили, что решение о демобилизации положительное. Но документ я не видела, буду надеяться, что это правда. Поэтому не могу сказать, что я рада. Его вернут в течение полутора месяцев, а он сейчас не на курорте находится. Не известно, чем всё закончится», — сказала Евгения Сапрыкина журналистке Юга.ру.

Как писали Юга.ру, вернуть домой мужа удалось и Азии Бойченковой из посёлка Восход Новопокровского района. Ей одной было тяжело справляться с тремя несовершеннолетними детьми.

Армия Славянский район Частичная мобилизация для СВО

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Мобилизованного отца ребёнка-инвалида из Славянска-на-Кубани вернут домой
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